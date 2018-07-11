Минприроды Алтайского края, Общественная организация охотников и рыболовов Алтайского края и Алтайский государственный университет приглашают всех желающих принять участие в Алтайской межрегиональной выставке "Охота и рыболовство Алтая 2018". Торжественное открытие состоится 13 июля 2018 года в 11 часов в холле Концертного зала АГУ.

Выставка приурочена к работе одной из ключевых площадок "Охота и охотничья инфраструктура" в рамках Национального лесного форума (15-16 июля), проводимого под эгидой Госудумы ФС РФ при содействии Правительства Алтайского края. Запланировано посещение площадки делегацией из представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также врио Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Мероприятие пройдет при поддержке ООО "Трофей", магазином "Барс", ООО "Царская псовая охота на Алтае", ООО "СК Магнум", Спортивно-стрелковым комплексом "Алтайский стрелок", АО "Барнаульский патронный завод", ООО "Газпром газораспределение Барнаул", ООО РЫБПРОМ "АЛТАЙСКИЙ", АО "Биокапитал".

Информационную поддержку мероприятию обеспечивают Радио ИСКАТЕЛЬ Барнаул и сайт Amic.ru.

Выставка проводится в целях демонстрации состояния охотничьего и рыболовного хозяйства Алтайского края, популяризации охоты и рационального использования природных ресурсов.

С 13 по 22 июля 2018 года в Барнауле будут работать три выставочные площадки:

"Охота" (ул. Димитрова, 66, холл Концертного зала АГУ);

(ул. Димитрова, 66, холл Концертного зала АГУ); "Рыболовство" , (пр-т Калинина, 57/1, Торгово-выставочный зал магазина "Трофей");

, (пр-т Калинина, 57/1, Торгово-выставочный зал магазина "Трофей"); "Патроны для охоты и спорта" (с. Шадрино, Спортивно-стрелковый комплекс "Алтайский стрелок").

"В выставке могут принять участие все заинтересованные организации, независимо от форм собственности, а также частные лица, в том числе проживающие и размещаемые за пределами Алтайского края. Участникам предоставляется четыре квадратных метра выставочной площади. В качестве экспонатов принимаются образцы товаров для охоты, рыболовства и активного отдыха, охотничьи трофеи, таксидермические изделия, поделки из природного материала, картины и фотографии на тему охраны и воспроизводства животного мира", — отмечают организаторы выставки.

В рамках межрегиональной выставки пройдут:

семинар по обучению экспертов и стажеров по оценке охотничьих трофеев под руководством эксперта международной категории CIC Часовских С.Н. (г. Горно-Алтайск);

мастер-класс по стрельбе по электронным мишеням под руководством мастера спорта по стендовой стрельбе Бочанова Р. Г. (г. Барнаул);

мастер-класс по основам рыбной ловли под руководством чемпиона мира по спортивному рыболовству Казанцев С.Н. (г. Барнаул);

мастер-класс по таксидермии от руководителя таксидермической студии "Фауна Сибири" Волгиной Т.Р. (г. Томск);

мастер-класс по первичной обработке трофеев под руководством таксидермиста Григорьева С.О. (г. Новосибирск);

мастер-класс по подбору снаряжения для охоты, рыбалки и активного отдыха;

конкурс охотничьих трофеев;

конкурс "Лучший стрелок";

конкурс "Поймай рыболовный трофей";

конкурс таксидермических изделий;

конкурс рыболовных самоделок;

конкурс выставочных экспозиций;

конкурс фотографий.

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