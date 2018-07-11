Фото: roscosmos.ru
Россия приостанавливает космические пуски с Байконура в ближайшие три месяца, они возобновятся лишь в октябре. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник на космодроме.
Уточняется, что в текущем году РФ всего провела девять пусков ракет, из которых пять — с Байконура, три — с Плесецка, один — с Восточного. Последним с космодрома Байконур был запущен космический грузовик "Прогресс МС-09". Он поставил рекорд по времени полета к МКС. Лидерство по космическим пускам держит Китай. На его счету в 2018 году 19 космических стартов. У США — 18.
"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября", — цитирует агентство слова собеседника.
Уточняется, что на международную космическую станцию отправятся космонавты из РФ и США Алексей Овчинин и Ник Хайг.
На 31 октября запланирован запуск к МКС космического грузовика "Прогресс МС-10". Затем в конце года должны состояться запуски египетского спутника EgyptSat-A, возможен запуск военного аппарата "Благовест" и 20 декабря — еще одного пилотируемого корабля "Союз МС-11" с очередной экспедицией на МКС.
Комментарии
Лидерство по космическим пускам держит Китай. На его счету в этом году 19 космических стартов. У США — 18.
Вот и всё, закончился Роскосый. Теперь только такс топить и смеяться.
Зачем строили космодром Восточный????
Замолчите и смотрите футбол по телехвизору.
Столько денег вбухали в Восточный, но продолжают платить Казахстану за Байконур и валить отработанные ступени на Алтай.
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
при чем тут конкретно Байконур, если вообще не планируют ничего запускать в ближайшее время?