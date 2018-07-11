Фото: roscosmos.ru

Россия приостанавливает космические пуски с Байконура в ближайшие три месяца, они возобновятся лишь в октябре. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник на космодроме.

Уточняется, что в текущем году РФ всего провела девять пусков ракет, из которых пять — с Байконура, три — с Плесецка, один — с Восточного. Последним с космодрома Байконур был запущен космический грузовик "Прогресс МС-09". Он поставил рекорд по времени полета к МКС. Лидерство по космическим пускам держит Китай. На его счету в 2018 году 19 космических стартов. У США — 18.

"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября", — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что на международную космическую станцию отправятся космонавты из РФ и США Алексей Овчинин и Ник Хайг.

На 31 октября запланирован запуск к МКС космического грузовика "Прогресс МС-10". Затем в конце года должны состояться запуски египетского спутника EgyptSat-A, возможен запуск военного аппарата "Благовест" и 20 декабря — еще одного пилотируемого корабля "Союз МС-11" с очередной экспедицией на МКС.