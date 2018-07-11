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Проблемы у известного в стране туроператора "Натали турс" не сильно повлияют на жителей Алтайского края. Ранее в компании приостановили продажу туров и отправку туристов за границу до 30 сентября. Помимо этого о прекращении своей деятельности сообщила и компания "DSBW-Tour".

Как пояснила на специальной пресс-конференции член правления АРАТ Наталья Гордеева, серьезных проблем из-за закрытия оператора возникнуть не должно. Доля компаний, у которых возникли проблемы, занимает небольшую нишу на рынке. По оценке ассоциации туроператоров России, это порядка 1% от общего объема оказываемых услуг.

По ее словам, туроператоры не дают в открытый доступ эту информацию."Натали турс" не летал на чартерных рейсах из нашего региона, так как в основном работал на московском рынке. Таким образом, пострадали всего несколько жителей Алтайского края.

В АРАТ напомнили, что если у отдыхающих появились проблемы за рубежом по вине туроператора и возникла необходимость дополнительных расходов, необходимо собрать все документы и обратиться с ними непосредственно в туристическое агентство.

Кроме того, на пресс-конференции представители туркомпаний выступили за создание единого бренда между Алтайским краем и Республикой Алтай, так как это будет помогать развитию внутреннего туризма. Между тем, туристический поток в Алтайский край в 2018 году значительно упал из-за плохой погоды и чемпионата мира по футболу, который проходит в России.