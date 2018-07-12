Праздничная церемония состоялась на уличной площадке перед ТРЦ "Пионер". Открытие нового магазина Familia прошло весело и продуктивно: в этот день все желающие получили дисконтные карты, приняли участие в розыгрыше и получили подарки.

Специально для покупателей Familia привезла товары для летнего отдыха и спорта десятков зарубежных и российских брендов, а также интерьерные украшения и посуду для дома. И всё это с выгодой до 85%.

"Всем охотникам за "модными сокровищами", совет: не мешкайте и внимательно смотрите по сторонам, ведь многие вещи пользуются повышенным спросом. Не упустите свою покупку", — отмечают в Familia.

В мае федеральная сеть магазинов Familia отметила 18-летие. Сегодня компания присутствует более чем в 70 городах России. Открыто 210 магазинов, общая площадь которых составляет более 250 тысяч кв.м. Всего сеть посетили свыше 64 млн человек, общее количество выданных карт постоянного покупателя превысило 2 миллиона. Familia стабильно наращивает свое присутствие на территории России, представляя востребованный формат off-price на отечественном рынке. За годы работы Familia превратилась в одного из признанных лидеров off-price сегмента в России, став для миллионов своих покупателей территорией товаров известных мировых брендов по супервыгодным ценам. Секрет выгодных цен в магазинах Familia прост: компания работает напрямую с мировыми производителями, зарекомендовав себя как надежный партнер, для которого они предоставляют уникальные условия для совершения сделок. Гибкая модель бизнеса позволяет продавать товары с выгодой до 85%. А благодаря постоянному обновлению ассортимента любой покупатель всегда сможет подобрать для себя что-то интересное из почти 4000 брендов, представленных в сети.

Приходите и вы за выгодными покупками.

Familia, 3 этаж, ТРЦ "Пионер":

г. Барнаул, пр. Ленина, 102 В

pioneermall.ru

https://www.instagram.com/pioneermall_brn/

vk.com/pioneer_mall