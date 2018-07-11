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Землетрясение с показателем магнитуды 4,6 произошло утром 11 июля в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

По информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", сейсмическое событие было зафиксировано в 08:29 по местному времени.

Эпицентр находился в девяти километрах юго-западнее населенного пункта Бельтир.

Интенсивность землетрясения в эпицентре оценивается показателем 5,8 по шкале MSK64.

"По предварительным данным, жертв и разрушений нет", — проинформировали в ГУ МЧС по Республике Алтай.