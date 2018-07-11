Легендарный алтайский фотожурналист Виктор Садчиков скончался на 78-ом году жизни, сообщили в союзе журналистов региона. Садчикова, безусловно, можно назвать одним из самых известных фотографов в Алтайском крае.

С 1972 года Виктор Михайлович работал собственным фотокорреспондентом телеграфного агентства ИТАР-ТАСС на Алтае. Его работы отмечены дипломами самых престижных мировых выставок "Уорлдпрессфото" в Амстердаме и "Интерпрессфото" в Берлине, трижды удостаивались дипломов лауреата международных конкурсов. Награжден серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР. Член Союза журналистов России.

Персональные выставки фотомастера экспонировались в Москве. Японии, Лаосе, Болгарии, Монголии... На круизном теплоходе фотовыставка "Встреча с Алтаем" побывала в странах Юго-Восточной Азии.

Начинал свою трудовую деятельность начал по окончании сельскохозяйственного техникума в Усмань Липецкой области. Работал бригадиром полеводческой бригады совхоза "Вышневолоцкий", переводчиком глухих Усманского межрайонного общества Всесоюзного общества глухих (Липецкая область, 1960-1961 годы), формовщиком и оператором Новолипецкого металлургического завода. Учебу на факультете журналистики Воронежского университета сочетал с работой корреспондента липецких газет "Ленинец" (1965-1967 годы) и "Ленинское знамя" (1967-1970 годы).

Альбомы Виктора Садчикова в качестве алтайских сувениров презентуются гостям края, развозятся во многие страны мира. Два из них: "Алтай" и "Барнаул" даже оказались в далекой Антарктиде. Как привет от сибиряков-алтайцев они подарены российским полярникам, работающим на станции Беллинсгаузен.

В последние годы Садчиков был автором многих фотоальбомов, которые готовились специально правительством Алтайского края.