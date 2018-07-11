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В Думе скоро примут закон, изменяющий порядок регистрации новых авто. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что комитет ГД по транспорту рекомендовал принять законопроект "О государственной регистрации транспортных средств" во втором чтении. Первое чтение инициатива прошла еще в 2013 году, а затем находилась на доработке.

Поправки предполагают, что процесс регистрации для покупателей новых машин у официальных дилеров сильно облегчится. В частности, инициатива предлагает освободить новоиспеченных автомобилистов от нужды ездить в ГИБДД для постановки машины на учет и передать эти функции дилерам.

Автосалоны смогут получить статус "специализированной организации" после прохождения проверки и выполнения некоторых требований. Авторизованным дилерам предоставят возможность изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами клиенту. Однако такая услуга должна стать платной.

Кроме этого, документ разделяет понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр). Законопроект предполагает, что знаки можно будет получить в автосалоне, однако сами номера — в ГИБДД.