200 "электронных урн" будет работать на избирательных участках на выборах губернатора Алтайского края 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии региона.

"Самое значительное число комплексов обработки избирательных бюллетеней будет размещено на избирательных участках Барнаула – 105 КОИБов, 50 – в Бийске, 15 – в Новоалтайске, в Рубцовске технические средства подсчета голосов будут использованы на 30 участках", — уточнили в комиссии.

Всего же КОИБами будут оснащены 44% от общего числа избирательных участков данных муниципальных образований, а проголосовать на них смогут порядка 50% избирателей, зарегистрированных на их территории.

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В избиркоме подчеркнули, кто используются "электронные урны" будут только на выборах главы региона. В части муниципалитетов (там КОИБов не будет) пройдут еще и муниципальные выборы.

КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) – устройство для электронного подсчета голосов избирателей на выборах, или так называемые "электронные урны". Комплекс используется на избирательных участках вместо урн. В него по одному опускаются заполненные избирательные бюллетени. Информация о голосовании сразу считывается и вносится в систему. Вручную такие бюллетени уже не считаются.