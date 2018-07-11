Фото: barnaul.org

Гигантский затор из пластиковых бутылок ликвидировали в русле реки Барнаулка в краевой столице.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, факт нарушения требований природоохранного законодательства был выявлен в русле реки между проспектами Социалистическим и Ленина.

По словам специалистов отдела по охране окружающей среды, во время ликвидации затора было собран целый КамАЗ мусора.

В этом контексте горожан убедительно просят бережнее относиться к окружающему миру и не загрязнять природу.

Напомним, что периодически информация о настоящих мусорных островах на реках Барнаулка и Пивоварка вызывает большой резонанс в социальных сетях. Впрочем, активное online-возмущение со стороны горожан не помогает. Через некоторое время горы бутылок и прочего хлама появляются в других местах.