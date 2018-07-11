"Ростелеком" восстанавливает связь после урагана в Алтайском крае

Работы по восстановлению инфраструктуры связи подходят к завершению. На 10 июля 2018 года оператору остается восстановить связь для 93 абонентов.

В техподдержку компании поступило больше тысячи заявок от жителей Алтайского края на устранение повреждений линий связи и абонентского оборудования. В краевой столице количество порывов линий связи в первые дни после урагана в сравнении с предыдущей неделей выросло сразу на 246%. В Новоалтайске и Первомайском районе – на 75%. Число заявок о повреждении модемов, ТВ-приставок, ONT-устройств увеличилось в два раза. В Барнауле аварийные бригады ежедневно устраняли в среднем 52 повреждения на кабельных линиях связи и 34 заявки по замене сгоревшего абонентского оборудования. Больше всего пострадали абоненты частного сектора в "Старом городе" и нагорной части Барнаула.

"На 10 июля основной объем аварийно-восстановительных работ завершен. Мы заменили 26 км линий связи и 502 клиентских устройства. Приношу извинения абонентам, до которых еще не дошли. Надеемся на понимание и терпение", – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Для восстановления инфраструктуры "Ростелеком" увеличил количество специалистов аварийных бригад. Десятки сотрудников Алтайского филиала "Ростелекома" отозваны из отпуска, временно отменены графики сменности. В частном секторе работы ведутся в течение светового дня, в районах с многоэтажной застройкой – ежедневно до 21 часа.