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Библиотека имени Шишкова опубликовала рейтинг читательского интереса первых шести месяцев текущего года. Список состоит из 20 позиций, пишет прес-служба городской администрации, ссылаясь на библиотеку.
Сравнение рейтингов прошлого года и первого полугодия-2018 показало, что не все громкие бестселлеры выдержали испытание и оправдали ожидания читателей. "Так, не закрепила свой успех книга "iPhuck 10" Виктора Пелевина и "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары", — рассказывают в библиотеке. Их затмили новые произведения Дэна Брауна и Бориса Акунина. Кроме этого, за три месяца в топ-20 ворвался роман Януша Вишневского "Одиночество в Сети".
В библиотеке подчеркивают, что на первой строчке продолжает находиться Гузель Яхина, также регулярно барнаульцы читают книги Дины Рубиной, Стивена Кинга, Захара Прилепина, Татьяны Устиновой.
Рейтинг читательского интереса за первое полугодие-2018 в библиотеке выглядит следующим образом:
1. Яхина Гузель — "Зулейха открывает глаза", "Дети мои"
2. Акунин Борис — "Не прощаюсь…"
3. Рубина Дина — "Бабий ветер"
4. Иванов Алексей — "Тобол. Мало избранных", Прилепин Захар — "Обитель", Сенчин Роман — "Зона затопления", Рубанов Андрей — "Патриот"
5. Водолазкин Евгений — "Авиатор"
6. Толстой Лев — "Война и мир", Достоевский Федор — "Братья Карамазовы", Булгаков Михаил — "Белая гвардия", Бунин Иван — "Темные аллеи"
7. Ремарк Эрих Мария — "Искра жизни", Маркес Габриэль Гарсия — "Сто лет одиночества", Гессе Герман — "Степной волк"
8. Солженицын Александр — "Архипелаг ГУЛАГ"
9. Довлатов Сергей — "Заповедник", Аксенов Василий — "Таинственная страсть"
10. Браун Дэн — "Происхождение"
11. Киз Дэниел — "Цветы для Элджернона"
12. Гейман Нил — "Скандинавские боги"
13. Кинг Стивен — "Оно"
14. Несбе Ю — "Макбет", Мориарти Лиана — "Тайна моего мужа"
15. Лукьяненко Сергей — "Черновик", Сапковский Анджей — "Последнее желание", Стругацкие Аркадий и Борис — "Понедельник начинается в субботу", Брэдбери Рэй — "451 градус по Фаренгейту"
16. Митчелл Дэвид — "Голодный дом", Бойн Джон — "История одиночества"
17. Ферранте Элена — "Моя гениальная подруга", Флэгг Фэнни — "О чем весь город говорит", Тарт Донна — "Маленький друг"
18. Мюссо Гийом — "Девушка из Бруклина", Мойес Джоджо — "До встречи с тобой"
19. Сафарли Эльчин — "Когда я вернусь, будь дома", Вишневский Януш Леон — "Одиночество в Сети"
20. Устинова Татьяна — "Земное притяжение", Маринина Александра — "Последний рассвет", Флинн Гиллиан — "Исчезнувшая"
Комментарии
что хорошего в "Сто лет одиночества"...это такое г...но... меня всегда поражает стремление людей найти скрытый смысл там где его нет... верить своре бездельников, которые считают себя суперэкспертами в искусстве и литературе, и бездумно говорить что это шедевр...ну типа этой писанине и черного квадрата..