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Библиотека имени Шишкова опубликовала рейтинг читательского интереса первых шести месяцев текущего года. Список состоит из 20 позиций, пишет прес-служба городской администрации, ссылаясь на библиотеку.

Сравнение рейтингов прошлого года и первого полугодия-2018 показало, что не все громкие бестселлеры выдержали испытание и оправдали ожидания читателей. "Так, не закрепила свой успех книга "iPhuck 10" Виктора Пелевина и "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары", — рассказывают в библиотеке. Их затмили новые произведения Дэна Брауна и Бориса Акунина. Кроме этого, за три месяца в топ-20 ворвался роман Януша Вишневского "Одиночество в Сети".

В библиотеке подчеркивают, что на первой строчке продолжает находиться Гузель Яхина, также регулярно барнаульцы читают книги Дины Рубиной, Стивена Кинга, Захара Прилепина, Татьяны Устиновой.

Рейтинг читательского интереса за первое полугодие-2018 в библиотеке выглядит следующим образом:

1. Яхина Гузель — "Зулейха открывает глаза", "Дети мои"

2. Акунин Борис — "Не прощаюсь…"

3. Рубина Дина — "Бабий ветер"

4. Иванов Алексей — "Тобол. Мало избранных", Прилепин Захар — "Обитель", Сенчин Роман — "Зона затопления", Рубанов Андрей — "Патриот"

5. Водолазкин Евгений — "Авиатор"

6. Толстой Лев — "Война и мир", Достоевский Федор — "Братья Карамазовы", Булгаков Михаил — "Белая гвардия", Бунин Иван — "Темные аллеи"

7. Ремарк Эрих Мария — "Искра жизни", Маркес Габриэль Гарсия — "Сто лет одиночества", Гессе Герман — "Степной волк"

8. Солженицын Александр — "Архипелаг ГУЛАГ"

9. Довлатов Сергей — "Заповедник", Аксенов Василий — "Таинственная страсть"

10. Браун Дэн — "Происхождение"

11. Киз Дэниел — "Цветы для Элджернона"

12. Гейман Нил — "Скандинавские боги"

13. Кинг Стивен — "Оно"

14. Несбе Ю — "Макбет", Мориарти Лиана — "Тайна моего мужа"

15. Лукьяненко Сергей — "Черновик", Сапковский Анджей — "Последнее желание", Стругацкие Аркадий и Борис — "Понедельник начинается в субботу", Брэдбери Рэй — "451 градус по Фаренгейту"

16. Митчелл Дэвид — "Голодный дом", Бойн Джон — "История одиночества"

17. Ферранте Элена — "Моя гениальная подруга", Флэгг Фэнни — "О чем весь город говорит", Тарт Донна — "Маленький друг"

18. Мюссо Гийом — "Девушка из Бруклина", Мойес Джоджо — "До встречи с тобой"

19. Сафарли Эльчин — "Когда я вернусь, будь дома", Вишневский Януш Леон — "Одиночество в Сети"

20. Устинова Татьяна — "Земное притяжение", Маринина Александра — "Последний рассвет", Флинн Гиллиан — "Исчезнувшая"