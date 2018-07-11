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Заместитель Виктора Томенко Николай Чиняков написал заявление об увольнении

, ИА "Амител"
Об этом краевой вице-премьер уже объявил своему коллективу

Фото: правительство Алтайского края

Врио вице-премьера и министра экономического развития правительства Алтайского края Николай Чиняков написал заявление об увольнении. Как стало известно Amic.ru, Чиняков собрал утром, 11 июля, весь коллектив министерства и сообщил, что хочет сменить сферу деятельности. Новость стала настоящим шоком для сотрудников, поскольку якобы Николай Чиняков еще несколько дней назад говорил, что не собирается покидать свой пост. Тем более, что он участвовал в различных встречах вместе с врио главы регионом Виктором Томенко.

Николай Чиняков считался один из самых сильных министров, который работал в правительстве при Александре Карлине. Родился 29 декабря 1978 года в селе Первомайское Смоленского района Алтайского края. В 2000 году с отличием окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. В 2000 году принят на работу в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края в должности главного экономиста отдела планирования АПК и продовольственных ресурсов.

30 декабря 2014 года назначен на государственную должность Алтайского края – начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, а в начале 2016 года стал заместителем губернатора Карлина, а потом уже и заместителем председателя правительства и министром экономического развития Алтайского края. До своего назначения работал в команде Михаила Щетинина, который сейчас является сенатором от Алтайского края в Совете Федерации.

Отметим, что это второе увольнение в правительстве региона после назначения на пост врио Виктора Томенко. Сразу после отставки Александра Карлина свой пост покинул вице-премьера Сергей Локтев.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

11.07.2018 12:25
- гость -

В Армии не служил, и сразу после окончания вуза стал главным экономистом - очевидно по конкурсу...

0  0
11.07.2018 12:42
- гость -

А когда остальные последуют ?

0  0
11.07.2018 12:50
- гость -

и сразу после окончания вуза стал главным экономистом

Видно талантливый человек! Неужели вы думаете, что это из-за папы\мамы?

0  0
11.07.2018 12:53
Лиса

Грамотный в плане теоретических знаний, но этого недостаточно для грамотного руководства в сфере экономики, видимо поэтому Виктор Петрович принял это решение. Не понимаю зачем приглашать специалиста из Красноярского края - в сельских администрациях есть очень толковые специалисты. Самая крупная стройка развивается в Павловске, между прочим, Николай Николаевич о ней понятия не имел.

0  0
11.07.2018 13:02
Икс

Вот уж горе нам будет.

0  0
11.07.2018 13:07
Вася Пупкин

И чо, теперь бравурные отчёты о росте экономики АК выше общероссийских показателей и постоянном увеличении зарплаты в АК на этом закончились?!

0  0
11.07.2018 13:08
технарь

"в сельских администрациях есть очень толковые специалисты"

нет там их, максимум-таланты по латанию дыр.

0  0
11.07.2018 13:10
- гость -

С каждым днем жить в Барнауле становится все лучше! Спасибо, Виктор!

0  0
11.07.2018 13:11
- гость -

11.07.2018 12:53
Лиса

Самая крупная стройка развивается в Павловске, между прочим,

вы случаем не о деревообрабатывающем комбинате, на котором будут производить MDF- и HDF-плиты из сосенок реликтового ленточного бора...

0  0
11.07.2018 13:31
- гость -

Главное вовремя свинтить. Пока осенью итоги не начали подбивать.

0  0
11.07.2018 13:31
гость

13.07 - в точку! Именно он отчитывался, что в крае всё шикарно!

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