Фото: правительство Алтайского края

Врио вице-премьера и министра экономического развития правительства Алтайского края Николай Чиняков написал заявление об увольнении. Как стало известно Amic.ru, Чиняков собрал утром, 11 июля, весь коллектив министерства и сообщил, что хочет сменить сферу деятельности. Новость стала настоящим шоком для сотрудников, поскольку якобы Николай Чиняков еще несколько дней назад говорил, что не собирается покидать свой пост. Тем более, что он участвовал в различных встречах вместе с врио главы регионом Виктором Томенко.

Николай Чиняков считался один из самых сильных министров, который работал в правительстве при Александре Карлине. Родился 29 декабря 1978 года в селе Первомайское Смоленского района Алтайского края. В 2000 году с отличием окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. В 2000 году принят на работу в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края в должности главного экономиста отдела планирования АПК и продовольственных ресурсов.

30 декабря 2014 года назначен на государственную должность Алтайского края – начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, а в начале 2016 года стал заместителем губернатора Карлина, а потом уже и заместителем председателя правительства и министром экономического развития Алтайского края. До своего назначения работал в команде Михаила Щетинина, который сейчас является сенатором от Алтайского края в Совете Федерации.

Отметим, что это второе увольнение в правительстве региона после назначения на пост врио Виктора Томенко. Сразу после отставки Александра Карлина свой пост покинул вице-премьера Сергей Локтев.



