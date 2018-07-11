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Чистый отток капитала частным сектором из РФ в период с января по июнь составил 17,3 миллиарда долларов, что на 20,1% больше, чем в 2017 году. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на Банк России.

В ЦБ отмечают, что в отличие от ситуации в 2017 году, "динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков".

Во втором квартале текущего года эмитентны из РФ привлекли на рынках долгового и акционерного капитала 5,2 миллиарда долларов. Это минимальный квартальный результат с 2015 года. Происходящее связывают с повышением ставки ФРС, американо-китайской торговой войной и санкционными рисками в России.