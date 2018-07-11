Фото: shopandmall.ru
Мужчина умер в салоне автомобиля на парковке ТРЦ "Европа" в Барнауле — трагическое ЧП произошло накануне.
О случившемся сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". Как информирует "Алтайская правда", в данный момент по факту смерти мужчины Следственный комитет проводит проверку.
Причина смерти горожанина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
По неофициальной информации, вместе с мужчиной в салоне машины находилась его маленькая дочь.
Комментарии
вот смотрите...в силу того что стресса становится больше в нашем гуманном государстве-жить становится сложнее, мужики начинают умирать - какие там пенсионные возрасты, до 50 бы дожить и то уже героизм
У него маленькая дочь, ему наверное еще лет 35?
Как же жить то хочется!