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Мужчина умер в салоне автомобиля на парковке ТРЦ "Европа" в Барнауле — трагическое ЧП произошло накануне.

О случившемся сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". Как информирует "Алтайская правда", в данный момент по факту смерти мужчины Следственный комитет проводит проверку.

Причина смерти горожанина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По неофициальной информации, вместе с мужчиной в салоне машины находилась его маленькая дочь.