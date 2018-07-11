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Американского лидера Дональда Трампа при прилете в Брюссель от бельгийской стороны встречала лишь глава протокольной службы МИД страны Франсуаза Гюстен, поскольку руководство Бельгии в лице премьера, короля и главы МИД в этот момент отсутствовали, пишет РИА Новости.

Уточняется, что главу Белого дома также встречали новый посол Штатов в Бельгии Рональд Гидвитц, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон и постпред при ЕС Гордон Сондланд.

Местные СМИ добавили, что американский борт №1 сел не в международном аэропорту, а на расположенном поблизости военном аэродроме.

Агентство пишет, что бельгийский премьер Шарль Мишель во вторник, 10 июля, уехал болеть за сборную страны в валлонскую коммуну Брен-ле-Конт, где проживает нападающий сборной Бельгии Эден Азар. А король Филипп и глава МИД Дидье Рейндес находятся в Петербурге.

Ранее премьер-министр Бельгии заявил журналистам, что остался "не очень впечатленным" письмом от Трампа с призывом увеличить расходы на оборону.

Минобороны Бельгии проводит тендер на переоснащение ВВС королевства истребителями-бомбардировщиками нового поколения. Речь идет о замене парка истребителей F-16, которые находятся на вооружении ВВС страны с начала 1980-х годов. Американский концерн Lockheed Martin предложил истребители F-35.