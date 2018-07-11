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Вратарь ветеранской футбольной команды Евгений Ноженков скончался 9 июля в Барнауле после того, как ему стало плохо во время игры.

Трагедия случилась на стадионе Алексея Смертина. О происшествии проинформировали в Барнаульской городской федерации футбола.

"На 52-м году жизни скончался Евгений Николаевич Ноженков. Ему стало плохо на футбольном поле, он умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. В последние годы Евгений выступал на вратарской позиции за ветеранские команды Концерн СВ, Элоранта, Сельта", — говорится в сообщении.

Прощание с Евгением Ноженковым прошло 11 июля.