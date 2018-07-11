Фото: football22.ru
Вратарь ветеранской футбольной команды Евгений Ноженков скончался 9 июля в Барнауле после того, как ему стало плохо во время игры.
Трагедия случилась на стадионе Алексея Смертина. О происшествии проинформировали в Барнаульской городской федерации футбола.
"На 52-м году жизни скончался Евгений Николаевич Ноженков. Ему стало плохо на футбольном поле, он умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. В последние годы Евгений выступал на вратарской позиции за ветеранские команды Концерн СВ, Элоранта, Сельта", — говорится в сообщении.
Прощание с Евгением Ноженковым прошло 11 июля.
Комментарии
В контексте статьи опять вспоминается будущая пенсионная реформа.