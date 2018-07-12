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"Знаешь, сколько сил надо?": почем продают ягоду на барнаульских рынках

, ИА "Амител"
Дачный урожай стоит на рынках дороже, чем экзотические фрукты

Принцип "свое лучше, а значит дороже" хорошо усвоили продавцы на рынках Барнаула, торгующие урожаем с дачных участков. Этим летом сварить варенье из садовой клубники выйдет дороже, чем варенье из привозных абрикосов. Почем ягодка на рынках Барнаула, разбирались корреспонденты ИА "Амител" .

Последняя и дорогая

На самом "проходном" месте и самые дорогие товары. В соответствии с этим правилом живут и торговцы на проспекте Социалистический. Здесь юркая бабушка предлагает поллитровый стаканчик клубники за 130 рублей. Хотите больше? Рядом — ведерко из-под майонеза за 500 рублей. "Да что ж так дорого?!", — удивляется покупатель и в ответ слышит: "так последняя уже ягодка-то. Да и ухаживать за ней сколько сил надо!". Покупатель, усмехаясь, идет мимо.

Смотрят все, покупают единицы

"Новый рынок" в Барнауле продавцы урожая буквально оккупировали. Огромные вывески с надписями "Торговля запрещена" и "Штраф до 50 000 рублей" их совершенно не смущают. Ведра с ягодой стоят на земле, стаканы и прочая тара — на ящиках и досках.

Здесь стоимость поллитрового стакана садовой клубники — 70 рублей, литрового 150. За поллитра лесной земляники просят 200 рублей.

Цены впечатляют покупателей, потому что смотреть подходят многие, а покупают единицы. Уходящих без покупки продавцы провожают обиженным взглядом.

Рядом палатки с привозными из дружественных государств ягодами и фруктами. И цены на экзотику почему-то оказываются "ближе к народу", нежели на "свое, дачное". Так, килограмм сливы, привезенной из Узбекистана, обойдется в 85 рублей. За килограмм абрикосов из Киргизии просят 139 рублей, а сочные персики стоят 159 рублей за кг. Цена на отходящую черешню в среднем чуть более 200 рублей.

Впрочем и здесь покупателей немного. Люди вздыхают, что по сравнению с прошлым годом, привезенные фрукты и ягоды значительно подорожали. "Год назад покупала яблоки за 100 рублей, сейчас — 125 рублей", — говорит женщина.

Пусть дороже, зато свое

На рынке "Докучаево" ситуация такая же: с огорода ягодки дороже, привозные — дешевле. Однако здесь покупатели готовы платить дороже. "Мы предпочитаем брать товар у бабушек. Да, у них хоть и дороже, но зато своё" — рассказала посетительница рынка.

За поллитра клубники здесь просят около 170 рублей. Но и литровое можно, если постараться, за столько же.

Природная хитрость некоторых продавцов заставляет их "пропихивать" свой товар подороже. "У вашей соседки литр клубники столько же стоит, сколько вы за поллитра просите!" — возмущается покупательница. "Так мало ее осталось, отходит уже", — удивляется продавщица.

До сих пор можно найти и жимолость. Стакан этой полезной ягоды обойдется в 150 рублей.

У многих покупателей есть любимые продавцы, у которых они берут продукцию несколько лет: "Я живу рядом с рынком,поэтому ходить сюда очень удобно. У самой дачного участка нет. Беру что нужно у одних и тех же продавцов", — рассказала покупательница.

Но пока дачники могут предложить только ягоды и зелень. А вот "свои" огурчики и помидоры на рынках города еще не появились. Торгуют только привозными. Например, абаканские помидоры стоят в пределах 80-85 рублей, огурцы-60-65 рублей. За арбуз просят около 30 рублей за килограмм. Дыня стоит 75 рублей за килограмм.

У входа дороже

Самые "продвинутые" покупатели рынка "Урожайный" знают, что самые высокие цены на входе в рынок, а в глубине можно найти такой же товар гораздо дешевле. В воскресенье на рынке много горожан. Но покупают не все. Многие просто интересуются стоимостью, возмущаются и уходят.

На "Урожайном" можно уже найти и домашние огурцы. Так, за килограмм "огурчиков прямиком из поселка Власиха" просят 75 рублей.

Любителям полезной лесной земляники предлагают купить ягоду за 150-180 рублей за стаканчик. Столько же стоит литр садовой клубники. Сбавить стоимость готовы далеко не все продавцы.

"Все ягоды домашние,вкусные и цена для них соответствующая. Покупает их и молодежь,и пожилые люди для внучат. Куда деваться тем, у кого нет земельных участков" — говорит одна из продавщиц.

Продавцы южных стран активно зазывают покупателей. Пожилой мужчина интересуется стоимостью аппетитных персиков. "Всего 250 рублей. Сколько положить?", — откликается продавец. Но дедушка молча отходит — для него это слишком дорого.

Надежда Гладкова, Лада Холстинина, Оксана Колбасова

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Комментарии

12.07.2018 08:02
Filin

многие эти бабушки простые перекупы, у узбеков купили оптом те же помидоры (ага тепличные, точь в точь, как на соседнем восточеом прилавке) , а потом продают. Да и "своя" виктория - отнюдь не своя. Когда успевают ухаживать, когда каждый день торгует?

0  0
12.07.2018 10:42
- гость -

И викторию у узбеков? Галоперидол забыл выпить.

0  0
12.07.2018 10:48
- гость -

он-лайн кассы им. незаконно обагащаются!

0  0
12.07.2018 11:18
- гость -

Так, за килограмм "огурчиков прямиком из поселка Власиха" просят 75 рублей.
агага... такие вон скупают все огурцы ящиками в ооо индустриальном по 25 рэ - толпы каждый день - потом перепродают

0  0
12.07.2018 14:09
- гость -

12.07.2018 10:48
- гость -
ну, вообще-то, правильно. Почему, пардон, др*чат только тех, кто зарегистрировался в фнс? Это раз.
Незаконное предпринимательство - это два.
Нет сертификатов на продукты питания - три.
Нологи - четыре.

0  0
12.07.2018 15:12
- гость -

лесную землянику задолбаешься.собирать , а клубнику лесную собранную перебирать от хвостиков , вот и остается садовая виктория

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