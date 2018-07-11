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Заводы автоконцернов Mazda и Mitsubishi приостановили в районах Японии, которые пострадали от наводнения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на телекомпанию NHK.

Заводы в префектурах Хиросима и Окаяма, а также завод поставщика деталей для машин Mazda остановили из-за наводнения в западной и центральной части страны с 7 июля. По словам производителя, они будут опять запущены не ранее второй половины текущей недели.

Завод Mitsubishi, который находится в сильно пострадавшем от разгула стихии городе Курасики префектуры Окаяма, также остановили, поскольку многие сотрудники не могут доехать до рабочего места. Производитель рассчитывает запустить завод после 12 июля.

В конце минувшей недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. Местами вышедшие из берегов реки затопили обширные территории. Согласно последней информации, жертвами наводнения стали около 160 человек.