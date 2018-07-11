Фото: tm377.ru

Из-за проведения летних путевых работ изменится расписание движения поездов компании "Алтай-Пригород" по Заринскому и Каменскому направлениям. Об этом пишет пресс-служба правительства региона, ссылаясь на службу корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД".

Уточняется, что с 15 по 23 июля изменится расписание следующих поездов:

№6226 "Барнаул — Артышта-2". Отправление со станции Барнаул в 9:46 и следование до остановочного пункта Каменный Ключ без изменений; отправление с остановочного пункта Каменный Ключ в 13:52 (позже на одну минуту), прибытие на станцию Артышта-2 в 14:06 (позже на две минуты);

№6225 "Артышта-2 — Барнаул". Отправление со станции Артышта-2 в 15:22 и следование до остановочного пункта Салаирская без изменений; отправление с остановочного пункта Салаирская в 15:46 (позже на пять минут), прибытие на станцию Барнаул в 19:41 минуту (позже на три минуты);

№6769 "Аламбай — Заринская". Отправление со станции Аламбай в 20:41 (позже на пять минут), прибытие на станцию Заринская в 22:17 (позже на пять минут).

С 20 июля по 2 августа изменения коснутся электропоездов:

№6773 "Камень-на-Оби — Барнаул". Отправление со станции Камень-на-Оби в 6:57 и следование до станции Сузун без изменений; отправление со станции Сузун в 8:06 (на две минуты позже), прибытие на станцию Барнаул в 10:59 (на одну минуту раньше);

№6774 "Барнаул — Камень-на-Оби". Отправление со станции Барнаул в 16:15 и следование до остановочного пункта Клыгино без изменений; отправление с остановочного пункта Клыгино в 19:31 (позже на пять минут), прибытие на станцию Камень-на-Оби в 20:23 (позже на пять минут).

Расписание движения остальных пригородных поездов не изменится. Подробности можно узнать в пригородных кассах "Алтай-Пригород", по телефону (3852) 29-21-68, а также здесь.