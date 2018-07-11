Фото: "Гражданский патруль"

Жители Барнаула просят администрацию города восстановить мост через реку Пивоварка в районе Зеркальной фабрики, который рухнул еще в начале мая. Весной его размыло талыми водами, а до этого жители района передвигались по мосту на автомобилях, сообщили в общественной организации "Гражданский патруль".

К ним обратились жители улицы Новороссийской, где рядом с домом №69 и располагался мост через реку. В начале местные жители самостоятельно пытались решить проблему, вывезли землю и попытались засыпать провал так, чтобы по нему можно было хотя бы ходить.

Сейчас людям приходится осторожно пробираться по узким, протоптанным поверх оголившихся железобетонных труб, дорожкам. Поначалу место обрушения было огорожено, стояли предупреждающие знаки, однако со временем пропали и они.

Как рассказал активист "Гражданского патруля" Игорь Берг, в комитет по дорожному хозяйству и благоустройству города было направлено обращение с просьбой восстановить мост, заасфальтировать дорогу и провести ливневки, чтобы конструкцию снова не размыло следующей весной. По его словам реакция якобы уже поступила. Так глава Барнаула Сергей Дугин уже дал профильному комитету задание разобраться в проблеме и разработать проект новой переправы.