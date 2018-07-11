Среда, 11 Июль, 15:20

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Спецпроекты

Форум

$ 62,44
€ 73,35
404657
27°
Обь
321см -22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Мэрию Барнаула просят восстановить разрушенный мост через реку Пивоварку

, ИА "Амител"
Сейчас конструкцию смыло водой

Фото: "Гражданский патруль"

Жители Барнаула просят администрацию города восстановить мост через реку Пивоварка в районе Зеркальной фабрики, который рухнул еще в начале мая. Весной его размыло талыми водами, а до этого жители района передвигались по мосту на автомобилях, сообщили в общественной организации "Гражданский патруль".

К ним обратились жители улицы Новороссийской, где рядом с домом №69 и располагался мост через реку. В начале местные жители самостоятельно пытались решить проблему, вывезли землю и попытались засыпать провал так, чтобы по нему можно было хотя бы ходить.

Сейчас людям приходится осторожно пробираться по узким, протоптанным поверх оголившихся железобетонных труб, дорожкам. Поначалу место обрушения было огорожено, стояли предупреждающие знаки, однако со временем пропали и они.

Как рассказал активист "Гражданского патруля" Игорь Берг, в комитет по дорожному хозяйству и благоустройству города было направлено обращение с просьбой восстановить мост, заасфальтировать дорогу и провести ливневки, чтобы конструкцию снова не размыло следующей весной. По его словам реакция якобы уже поступила. Так глава Барнаула Сергей Дугин уже дал профильному комитету задание разобраться в проблеме и разработать проект новой переправы.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

11.07.2018 14:30
Панночка

не могу понять, куда они по этому мосту ходили то. там же до павловского тракта сплошная промзона. ближе и есть дорога без препятствий до советсткой армии

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:13
Россиянок хотят отпускать на пенсию раньше 63 лет 0
15:03
Пешехода сбили на проспекте Ленина в центре Барнаула 0
14:50
Четыре человека погибли в лобовом столкновении авто в Новосибирской области 0
14:33
Сотрудники двух алтайских предприятий два месяца не получали зарплату 0
14:21
Легковушка сбила в центре Бийска женщину-пешехода 0
14:14
Самолет с 11 людьми на борту разбился на Аляске 0
14:06
Мэрию Барнаула просят восстановить разрушенный мост через реку Пивоварку 1
13:49
Расписание пригородных поездов изменят на Алтае из-за ремонта путей 0
13:33
Несколько пешеходных переходов ликвидируют в Горно-Алтайске 2
13:24
СМИ: заводы Mazda и Mitsubishi остановили в Японии из-за наводнения 0
13:11
Большое количество пожарных машин у вокзала взволновало барнаульцев 1
13:05
Руководство Бельгии не встретило Трампа из-за матча ЧМ-2018 1
12:52
Вратарь ветеранской футбольной команды скончался после матча в Барнауле 1
12:31
Мужчина умер в машине на парковке у ТРЦ "Европа" в Барнауле 10
12:22
Чистый отток капитала из России вырос с начала 2018 года на 20% 4
12:15
"Ростелеком" восстанавливает связь после урагана в Алтайском крае 0
12:12
Выбрать губернатора Алтайского края жителям помогут 200 "электронных урн" 7
12:01
Заместитель Виктора Томенко Николай Чиняков написал заявление об увольнении 17
11:50
"Бабий ветер" и "Оно": названы книги, популярные у барнаульцев в 2018 году 1
11:40
Забайкалье уходит под воду: фото сильнейшего в истории края наводнения 3
11:33
КамАЗ мусора: в русле Барнаулки ликвидировали огромный бутылочный затор 1
11:21
Как проблемы у крупного туроператора повлияют на жителей Алтайского края 0
11:16
Легендарный алтайский фотограф Виктор Садчиков умер на 78-ом году жизни 4
11:12
СМИ: в России изменятся правила регистрации автомобилей 4
11:12
Выставка "Охота и рыболовство Алтая-2018" пройдет в Барнауле 13-22 июля 0
11:03
Барнаульская компания благоустроит пять общественных зон за 65 млн рублей 1
10:51
Жертв и разрушений нет: в Горном Алтае произошло ощутимое землетрясение 0
10:34
Россия приостанавливает пуски с Байконура 9
10:30
Университетский технологический колледж образован в АлтГТУ 0
10:22
Введенный из-за переувлажнения почвы режим ЧС на Алтае отменен 0
10:12
Пещеру в Таиланде после спасения школьников сделают туристическим объектом 1
10:02
Очевидцы: пешехода сбили на "зебре" на Змеиногорском тракте в Барнауле 1
09:48
В Нижнем Новгороде после ливня размыло дороги, построенные к ЧМ-2018 3
09:45
Чем заняться в эти выходные на Алтае 0
09:34
Пропавший барнаульский подросток найден живым 0
09:23
Порошенко пожелал Трампу вернуть Путина "на верный путь" 0
09:12
Загоревшийся торговый павильон в Барнауле тушили шесть человек 0
09:07
В Крыму скончался внук Брежнева 6
08:58
СМИ: коллекторы в 2019 году получат доступ к биометрическим данным россиян 1
08:42
Заторы в четыре балла образовались на дорогах Барнаула утром 11 июля 0
08:22
Франция стала первым финалистом ЧМ-2018 после победы над Бельгией 0
08:17
Цирк детям Алтая - Яровое проводит благотворительную акцию 0
08:10
"Учёба –удовольствие!":Руководитель школы скорочтения о результатах работы 0
08:06
Томенко поручил усилить соцподдержку медиков в Алтайском крае 11
08:00
Весь июль в ТРЦ "Пионер" бесплатные мастер-классы 0
07:50
Перепланированную квартиру со стильным ремонтом продают в Барнауле за 9 млн 5
07:34
Снята судимость с экс-депутата АКЗС Андрея Игошина 0
07:22
День города в Барнауле пройдет без салюта и концерта на площади Сахарова? 25
07:11
Больше не носитель знаний: чего хотят от школы современные дети и родители 7
06:48
Польза и вред ягод: разбираемся в том, что и кому стоит есть, а что нет 1
06:32
Как тают льды: уникальные фотографии Арктики сейчас и 100 лет назад 0
06:17
Жарче +30 и без дождей: прогноз погоды в Алтайском крае на 11 июля 0
06:01
День города в Барнауле совместят с выборами губернатора Алтайского края 4
05:06
Гигантского крокодила весом более полтонны поймали в Австралии 2
04:05
СМИ: съемки приквела "Игры престолов" стартуют осенью 0
03:04
Жертвой крушения самолета в ЮАР стал один человек 0
02:03
Военные Сирии нашли на юге страны американские противотанковые системы 1
01:08
Медсестра из Японии убивала пациентов, опасаясь скорбящих родственников 0
00:05
СМИ: Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.