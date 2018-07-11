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Чартерный самолет с десятью пассажирами и пилотом на борту разбился в американском штате Аляска. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал ABC News и представителя береговой охраны США.

Уточняется, что крушение судна произошло во вторник, 10 июля, на Острове Принца Уэльского, который находится в юго-восточной части штата, рядом с городом Кетчикан.

В результате авиакатастрофы никто не погиб, однако несколько пассажиров получили ранения, их госпитализировали.

Причины катастрофы на данный момент неизвестны.