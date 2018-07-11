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День шоколада отмечается во всем мире 11 июля. Впервые его отметили во Франции в 1995 году.

Первыми делать шоколадный напиток научились индейцы майя и ацтеки. Они прозвали его "пищей богов". Готовили его так: смешивали молотые и обжаренные какао-бобы с водой, а затем в эту смесь добавляли горький перец. По наиболее популярной версии, слово "шоколад" происходит от ацтекского слова "xocolātl" ("чоколатль"), что означает "горькая вода". Позже, в 1520-х годах шоколад появился в Европе. Привычный там твердый шоколад появился в 1842 году в Великобритании.

Сейчас шоколад является одним из самых популярных лакомств во всем. Любовь кондитеров к нему безгранична. Ну а какие креативные кулинарные шедевры из него делают, смотрите в нашей фотоленте.