Фото: Минстройтранс Алтайского края

Проезд по четерехполостному мосту через реку Иша в Красногорском районе собираются открыть уже осенью 2018 года. К работам по возведению объекта, расположенного на дороге "Карагуж – Горный" подрядная организация Юго-Восточное ДСУ приступила в феврале текущего года.

Как сообщает региональный Минстройтранс, пролетные строения и опоры будут сделаны из металла и железобетона. Длина подходов составит более 200 метров, на них будет выполнено устройство щебеночного покрытия, а на самом мосту – деревянный настил, ширина проезжей части — 7,5 метров. Средства выделены из краевого бюджета, стоимость объекта составляет почти 110 млн рублей.

В настоящее время дорожниками ведутся работы по погружению свай-оболочек на опорах и по отсыпке накаточного пути для надвижки металлического пролётного строения, установка временных дорожных знаков.

Как пояснил начальник отдела мостов Алтайавтодора Андрей Лавренов, актуальность моста заключается в доступности географического положения, соединяя два берега реки и деревни Карагуж и Горный.

"Мост здесь появится впервые, до настоящего времени транспортное сообщение между селами в летний период осуществляюсь на пароме, в зимний по ледовой переправе. Учитывая социальную значимость данного объекта контроль за качеством и сроками выполнения работ ведется постоянно, наши специалисты регулярно выезжают на место. Замечаний не выявлено", — отметил Андрей Лавренов.

Представитель подрядной организации рассказал, что в работах задействовано 15 рабочих и около десяти единиц специализированной техники – краны, сваебои, бульдозеры, катки и буровая установка. Несмотря на то, что объект переходящий, но проезд по нему откроют уже осенью этого года.