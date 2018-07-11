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Сотрудники предприятия "Коммунальное хозяйство" и акционерного общества "Барнаулводстрой" не получали зарплату два месяца. По факту инцидента прокуратура провела проверку, пишет "Катунь 24".
В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что зарплату не платили 43 работникам предприятий в период с апреля по май текущего года. В результате размер задолженности превысил 1,1 миллиона рублей.
По инициативе прокуроров предприятий привлекли к административной ответственности. Им объявили предупреждения.
Уточняется, что на данный момент долг перед сотрудниками погашен.
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