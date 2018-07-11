Фото: temapenza.ru
Пенсионный возраст для женщин могут снизить до 60 лет. Соответствующие поправки могут внести в законопроект о пенсионной реформе ко второму чтению, пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в парламенте.
"Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года — до 60 лет", — цитирует агентство своего собеседника. По его словам, окончательное решение будет принято после обсуждения на экспертом уровне.
Другой источник отметил, что, возможно, основные направления работы над законопроектом будут изложены в постановлении Думы, принятом по итогам первого чтения, и при подготовке инициативе ко второму, которое пройдет осенью.
Среди других возможных изменений упоминается норма, согласно которой работники с большим страховым стажем (45 лет у мужчин и 40 у женщин) смогут выходить на пенсию на два года раньше.
Агентство отмечает, что внести в инициативу изменения ее авторы и другие депутаты решили после встречи с главой Минтруда Максимом Топилиным, прошедшей 9 июля. На ней парламентарии задавали чиновнику вопрос о реальном росте пенсий с учетом инфляции.
Отмечается, что вышеупомянутые поправки в первом чтении рассматриваться не будут, их можно внести лишь в преддверии второго.
Напомним, в июне кабмин предложил повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас этот возраст составляет 60 и 55 лет соответственно.
Комментарии
КАКИЕ РЕГИОНЫ ОДОБРИЛИ? У кого спрашивали? Вранье очередное зомбопропоганды! Я гражданин страны категорически ПРОТИВ повышения пенсионного возраста!!!
Деньги есть на авантюры и зрелища, для пенсионеров денег нет - но вы там держитесь!!!
Вот интересно почему феминистки не кричат о равноправии!!! Ведь чистой воды дискриминация по половому признаку, мужикам работать до 65 лет, а женщинам до 60 (или 63), нужно равенство ведь, т.е. всем до 65 лет! Или феминизм дело тонкое на неудобные (неприятные) моменты для женского пола не распростроняется .....????
Повышение пенсионного возраста - опасное решение
надоели уже новости про пенсионный возраст. уже все прекрасно поняли
я думаю, на красивую картинку пенсионной реформы тратятся и будут тратиться огромные деньги, чтобы мы поверили, что черное - это белое
Для того и объявили 63 и 65, ЧТОБЫ ПОТОМ СНИЗИТЬ, А НАРОД БЫ РАДОВАЛСЯ, вот, мол, победили, хоть чуть да меньше. А добьются воры того, чего и хотели, т.е 60 и 63.
Спасибо отец родной! А веревку с мылом свои приносить?
Да изначально на такой ход было похоже, сейчас придет "добрый царь" и чуток аппетиты бояр урезонит , вернет пару годков, но в итоге повысит возраст. А народ будет его благодарить , заступника своего )))) так же транспортный налог вводили с коэффициентами этими , и бенз подняли и налог оставили как итог.
Народ реально туп , если не понимает всей подлости происходящего.
На свободу, так сказать, с чистой совестью. Отпускать они будут...
И да, разве пенсионный возраст уже подняли, чтобы его снижать? Вроде он пока 55 лет для женщин.