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Пенсионный возраст для женщин могут снизить до 60 лет. Соответствующие поправки могут внести в законопроект о пенсионной реформе ко второму чтению, пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в парламенте.

"Обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года — до 60 лет", — цитирует агентство своего собеседника. По его словам, окончательное решение будет принято после обсуждения на экспертом уровне.

Другой источник отметил, что, возможно, основные направления работы над законопроектом будут изложены в постановлении Думы, принятом по итогам первого чтения, и при подготовке инициативе ко второму, которое пройдет осенью.

Среди других возможных изменений упоминается норма, согласно которой работники с большим страховым стажем (45 лет у мужчин и 40 у женщин) смогут выходить на пенсию на два года раньше.

Агентство отмечает, что внести в инициативу изменения ее авторы и другие депутаты решили после встречи с главой Минтруда Максимом Топилиным, прошедшей 9 июля. На ней парламентарии задавали чиновнику вопрос о реальном росте пенсий с учетом инфляции.

Отмечается, что вышеупомянутые поправки в первом чтении рассматриваться не будут, их можно внести лишь в преддверии второго.

Напомним, в июне кабмин предложил повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас этот возраст составляет 60 и 55 лет соответственно.