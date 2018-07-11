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Лобовое столкновение двух автомобилей унесло жизни четырех человек на трассе в Новосибирской области, сообщает 11 июля НДН.инфо.

ДТП случилось недалеко от села Верх-Ирмень, где столкнулись Toyota Ipsum и Mazda MPV.

По предварительной информации, водитель Toyota выехал на встречную полосу для совершения обгона. В результате произошло столкновение.

В этой аварии погибли 39-летний водитель Toyota, 34-летний водитель Mazda, а также 36-летняя женщина и 17-летняя девушка. Еще пассажир автомобиля Toyota в тяжелом состоянии был доставлен в Ордынскую ЦРБ.