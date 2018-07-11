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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что считает невозможным прямое столкновение Украины и России. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил про общие корни обеих стран, а также отметил, что на протяжении истории Россия и Украина вместе пережили самые тяжелые испытания, включая Вторую мировую войну.

"Даже у меня все родственники по линии мамы проживали на Украине, меня крестили в небольшом храме шахтерского городка Стаханов Луганской области", — отметил Шойгу.

По мнению министра, в общей исторической памяти двух стран "никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде".

В заключение он отметил, что любые межгосударственные вопросы необходимо решать мирно, избегая применения военной силы.