Фото: katun24.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко 11 июля может встретиться с главой федерального правительства Дмитрием Медведевым.
Как сообщают "Вести Алтай", глава региона уже вылетел в Москву. Ожидается, что его встреча с премьер-министром состоится сегодня вечером.
Повестка беседы пока не называется.
Комментарии
молодец, сразу в работу влился , хороший губернатор
Зерно, бабло.
Возлагаем большие надежды на Виктора Петровича.
Наверное будут обсуждать очень важные дела по развитию края
Какую работу? Кремлебот
А что остальные кандидаты в губернаторы не едут на встречу с главой федерального Правительства? Заняты очень?
думаю тема встречи непростая...
"как одновременно агитировать за пенсионную "реформу" и избраться в губернаторы края?"
А он наверное рейсовым самолетом полетел, да?