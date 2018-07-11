Кассовый бум: алтайский бизнес установил новую технику перед дедлайном

Около 1000 онлайн-касс зарегистрировали бизнесмены Алтайского края в день завершения второго этапа реформы ККТ. Об этом стало известно в ходе круглого стола, накануне организованного региональным УФНС.

Реформа в сфере применения контрольно-кассовой техники стартовала в июле 2016 года. Ее цель — перевод бизнеса на применение контрольно-кассовой техники нового образца (онлайн-кассы), обеспечивающие передачу информации о расчетах в электронном виде в адрес налоговых органов через оператора фискальных данных.

На сегодня уже пройдено два этапа реформы. До 1 июля 2017 года кассовые аппараты нового образца зарегистрировали налогоплательщики, у которых и ранее была обязанность применения ККТ (крупный бизнес, который в основном применяет общую систему налогообложения).

В срок до 1 июля 2018 года кассы должны были зарегистрировать налогоплательщики, которые ранее имели право не применять ККТ. В их числе ИП с наемными работниками на ЕНВД в сфере торговли и общепита; организации и ИП, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающие услуги общественного питания, а также ИП, либо организации, занимающиеся вендингом.

В целом по России за два этапа реформы 1,14 млн налогоплательщиков зарегистрировали почти 2,4 млн единиц ККТ, что практически вдвое превышает дореформенный парк. По разным оценкам, выручка по одной онлайн-ККТ в 1,5 раза выше, чем была до реформы.

На территории Алтайского края за два этапа реформы 20 958 налогоплательщиков зарегистрировали 35 582 кассовых аппарата. По сравнению с дореформенным парком, который составлял 18 922 единицы, увеличение составило 88%.

Число налогоплательщиков, осуществляющих деятельность с применением контрольно-кассовой техники в Алтайском крае, увеличилось по сравнению с 2016 годом в два с половиной раза — с 8,4 тысяч до 20,9 тысяч.

Основной всплеск регистрации аппаратов в регионе пришелся на последние дни второго этапа. Только за пятницу, 29 июня, налоговые органы края поставили на учет 711 онлайн-касс. 30 июня зарегистрировали еще 975 аппаратов. В начале июля в налоговых края регистрируют около сотни онлайн-касс ежедневно.

С начала текущего месяца налоговая служба имеет право активизировать действия по проведению проверок в отношении субъектов предпринимательства, у которых существует обязанность применения ККТ. В обязательном порядке проверки будут инициированы в отношении тех лиц, на которых поступили жалобы. На сегодня от граждан по всей стране поступило уже более 18 тысяч обращений, связанных с отсутствием онлайн-касс.

Напомним, за неустановку онлайн-касс законодательством предусмотрены штрафы: 10 тысяч рублей для ИП и 30 тысяч рублей для организаций.

Окончательно завершится реформа 1 июля 2019 года. К этой дате кассовые аппараты должны зарегистрировать субъекты предпринимательства, которые работают в сфере предоставления услуг и осуществляют торговлю без привлечения наемных работников. Это многочисленная категория, которая включает в себя мелкую розничную торговлю и практически всю сферу бытовых услуг. На территории Алтайского края, по предварительным оценкам, это около 30 тысяч плательщиков.