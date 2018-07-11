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Пять уголовных дел возбудили в отношении 30-летнего новосибирца: мужчину обвиняют в оформлении фиктивной прописки для 37 мигрантов в комнате общежития. Об этом пишет "НГС.Новости".

В прокуратуре изданию сообщили, что мужчина прописывал иностранцев в комнате площадью всего 14 квадратных метров. При этом коменданты общежития рассказали правоохранителям, что никого не видели в комнате, кроме одного человека.

"Этот мужчина [обвиняемый] был прописан в этой комнате", — цитирует издание прокурора Кировского района Павла Дмитроченкова.

По данным прокуратуры, новосибирец прописывал мигрантов в период с февраля по март 2018 года. В данный момент по итогам прокурорской проверки в отношении мужчины возбуждено пять дел.

За фиктивную постановку на учет иностранцев ему грозит до трех лет тюрьмы.