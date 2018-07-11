Больше конкуренции: Алтайский край вместе с ФАС всерьез взялся за рынок

9 июля в Барнауле прошло заседание экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае. На мероприятии присутствовал статс-секретарь-заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. По его словам, уровень конкуренции, существующий в основных отраслях экономики Алтайского края, может быть охарактеризован как достаточно высокий.

Меньше барьеров

По словам врио заместителя председателя правительства, министра экономического развития Алтайского края Николая Чинякова, в регионе определены два приоритетных рынка (туруслуг и молочных продуктов) и 11 социально значимых рынков — услуги дошкольного образования, детского отдыха, допобразования, медуслуги, услуги в сфере культуры, ЖКХ, розничной торговли, перевозки пассажиров наземным транспортом, услуг связи и т.д. При этом край стремится уходить от избыточного госрегулирования, принимает меры по снижению административных барьеров, улучшению процессов управления объектами госсобственности, а также контролирует деятельность естественных монополий.

После завершения экспертного совета врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко подписал соглашение о сотрудничестве с ФАС России. По словам главы региона, вопросам взаимодействия между Федеральной антимонопольной службой России и органами исполнительной власти Алтайского края уделяется большое внимание. Одним из важнейших элементов взаимодействия является контроль в отношении товаров и услуг, значимых для социального самочувствия населения.

Ответственными за реализацию данного соглашения стали региональное УФАС (руководитель Степан Поспелов) и Министерство экономического развития Алтайского края (возглавляет Николай Чиняков).

"Мы начали разработку показателей с нашим алтайским управлением антимонопольной службы, однако такая работа для нас не нова — нами создана "дорожная карта" развития конкуренции в крае с определенными приоритетными направлениями", — сообщил Николай Чиняков.

Конкуренция — основа рыночной экономики

"Наше сотрудничество по развитию конкуренции в Алтайском крае — это один из важнейших инструментов решения целого комплекса самых разных вопросов, не только в экономике, но и в социальной сфере. Это и обеспечение занятости за счет того, что все новые и новые субъекты экономики имеют возможность выходить на рынки, которые раньше для них были закрыты. А теперь они имеют возможность в честной и конкурентной борьбе продвигать свою продукцию и свои услуги. В нашем соглашении каждая из сторон берет обязательства создавать условия с тем, чтобы делать экономику более прозрачной и более конкурентной, а значит более эффективной и социально ориентированной", — отметил Виктор Томенко.

"Там, где можно развивать конкуренцию, нужно это делать. Это повышает инвестиционную привлекательность региона. В настоящее время все основные требования национального стандарта в Алтайском крае выполнены", — подчеркнул Андрей Цариковский.

С превышением плана

Напомним, что на федеральном уровне определены 19 отраслей, приоритетных для развития конкуренции, а также 41 ключевой показатель (по доле присутствия организаций частной формы собственности в отраслях экономики региона), которые должны быть достигнуты к 1 января 2022 года. Однако каждый регион вправе расширить данный перечень за счет своих индивидуальных показателей.

Андрей Цариковский особо подчеркнул, что "многие субъекты берут на себя повышенные обязательства и дополнительные показатели. Эти показатели — драйверы развития современной экономики региона", — констатировал представитель ФАС. К слову, Андрей Цариковский, ознакомившись с потенциалом Алтайского края заявил, что сельское хозяйство и туристический кластер — "это гигантские горизонты для развития экономики региона".

"Мы должны достигать определенных показателей, причем придумать их не просто для галочки, а показатели развития в отраслях должны стать приоритетными. 41 показатель, надо достичь как минимум 33 из них. Кроме того, мы должны заняться антимонопольным комплаенсом. Это некий свод правил, по которому должны действовать соответствующие госорганы, чтобы не допустить ущемления конкуренции. Когда люди видят четкие правила, они понимают, что они позволят нормально работать, и это тоже привлекает инвестиции", — добавил Цариковский.

В настоящее время в Алтайском крае установлены минимальные значения по доле присутствия частного бизнеса на отдельных рынках. В дальнейшем это показатель планируется постепенно увеличивать. Между тем по предварительной оценке, на 30 рынках региона целевые индикаторы уже превышают минимальные пороговые значения.

Также значительно перевыполнен показатель за 2017 год по развитию конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок: доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 79,3% при планируемых 18%.

В рамках существующей "дорожной карты" (рассчитана до конца 2018 года) по повышению конкуренции в Алтайском крае из 58 индикаторов уже достигнуто 53. Остальные будут выполнены к декабрю.