Фото: pravdasevera.ru
Повестку встречи временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева уточнили в правительстве региона.
Напомним, ранее стало известно, что врио главы региона вылетел в Москву, чтобы встретиться с главой федерального кабмина.
Эту информацию подтвердили региональные власти, отметив, что во время разговора премьер-министра с врио губернатора будет рассмотрен ряд актуальных задач социально-экономического развития региона, реализация особо значимых инфраструктурных проектов на территории Алтайского края.
Кроме того, Виктор Томенко проинформирует Дмитрия Медведева об итогах работы по устранению последствий наводнения, произошедшего на территории Алтайского края в марте этого года.
В частности, речь пойдет о восстановлении объектов инфраструктуры, а также о реализации программ строительства объектов инженерной защиты от разгула водной стихии.
Комментарии
Молодец Томенко, видно, что хочет край преобразить
Тема очень актуальная, думаю они обсудят и примут верное решение по развитию региона
Человек только приехал, а уже столько сделал, и проблем сколько выявил. Возлагаем большие надежды на него.
Денег нет, но Вы держитесь...
Андрей 16:29
Огласите весь список, пожалуйста!
руководство амика, читать новости на вашем ресурсе с комментариями кремлеботов уженет никакого желания, просто тошнит уже, либо закройте вообще комменты с новостями про врио либо баньте по айпи.
Он такая душечька