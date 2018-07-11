Среда, 11 Июль, 17:02

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Спецпроекты

Форум

$ 62,44
€ 73,35
406932
27°
Обь
321см -22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Наводнение и развитие региона: названы темы встречи Томенко и Медведева

, ИА "Амител"
Встреча врио губернатора и премьер-министра состоится 11 июля

Фото: pravdasevera.ru

Повестку встречи временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева уточнили в правительстве региона.

Напомним, ранее стало известно, что врио главы региона вылетел в Москву, чтобы встретиться с главой федерального кабмина.

Эту информацию подтвердили региональные власти, отметив, что во время разговора премьер-министра с врио губернатора будет рассмотрен ряд актуальных задач социально-экономического развития региона, реализация особо значимых инфраструктурных проектов на территории Алтайского края.

Кроме того, Виктор Томенко проинформирует Дмитрия Медведева об итогах работы по устранению последствий наводнения, произошедшего на территории Алтайского края в марте этого года.

В частности, речь пойдет о восстановлении объектов инфраструктуры, а также о реализации программ строительства объектов инженерной защиты от разгула водной стихии.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

11.07.2018 16:25
- гость -

Молодец Томенко, видно, что хочет край преобразить

0  0
11.07.2018 16:28
олеся

Тема очень актуальная, думаю они обсудят и примут верное решение по развитию региона

0  0
11.07.2018 16:29
Андрей

Человек только приехал, а уже столько сделал, и проблем сколько выявил. Возлагаем большие надежды на него.

0  0
11.07.2018 16:46
- гость -

Денег нет, но Вы держитесь...

0  0
11.07.2018 16:51
- гость -

Андрей 16:29
Огласите весь список, пожалуйста!

0  0
11.07.2018 16:53
гость

руководство амика, читать новости на вашем ресурсе с комментариями кремлеботов уженет никакого желания, просто тошнит уже, либо закройте вообще комменты с новостями про врио либо баньте по айпи.

0  0
11.07.2018 16:56
Даша Сибирячк

Он такая душечька

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:01
Единороссы обсудят с жителями Алтайского края программу развития региона 0
16:50
Первый канал выпустил сюжет о беби-буме в барнаульском зоопарке 0
16:32
Житель Новосибирска прописал в квартире общежития почти 40 мигрантов 0
16:21
Наводнение и развитие региона: названы темы встречи Томенко и Медведева 7
16:12
Регистрировать машины можно будет без ГИБДД: что за реформу готовят в Госдуме 1
16:01
Кассовый бум: алтайский бизнес установил новую технику перед дедлайном 3
15:51
Глава Минобороны Шойгу исключил прямое столкновение России с Украиной 1
15:32
Лакомство богов: самые невероятные фигуры из шоколада 0
15:21
СМИ: Виктор Томенко вылетел в Москву на встречу с Дмитрием Медведевым 8
15:13
Россиянок хотят отпускать на пенсию раньше 63 лет 9
15:03
Пешехода сбили на проспекте Ленина в центре Барнаула 0
14:50
Четыре человека погибли в лобовом столкновении авто в Новосибирской области 0
14:33
Сотрудники двух алтайских предприятий два месяца не получали зарплату 0
14:21
Легковушка сбила в центре Бийска женщину-пешехода 0
14:14
Самолет с 11 людьми на борту разбился на Аляске 0
14:06
Мэрию Барнаула просят восстановить разрушенный мост через реку Пивоварку 1
13:49
Расписание пригородных поездов изменят на Алтае из-за ремонта путей 0
13:33
Несколько пешеходных переходов ликвидируют в Горно-Алтайске 2
13:24
СМИ: заводы Mazda и Mitsubishi остановили в Японии из-за наводнения 0
13:11
Большое количество пожарных машин у вокзала взволновало барнаульцев 1
13:05
Руководство Бельгии не встретило Трампа из-за матча ЧМ-2018 1
12:52
Вратарь ветеранской футбольной команды скончался после матча в Барнауле 2
12:31
Мужчина умер в машине на парковке у ТРЦ "Европа" в Барнауле 12
12:22
Чистый отток капитала из России вырос с начала 2018 года на 20% 6
12:15
"Ростелеком" восстанавливает связь после урагана в Алтайском крае 0
12:12
Выбрать губернатора Алтайского края жителям помогут 200 "электронных урн" 7
12:01
Заместитель Виктора Томенко Николай Чиняков написал заявление об увольнении 18
11:50
"Бабий ветер" и "Оно": названы книги, популярные у барнаульцев в 2018 году 4
11:40
Забайкалье уходит под воду: фото сильнейшего в истории края наводнения 5
11:33
КамАЗ мусора: в русле Барнаулки ликвидировали огромный бутылочный затор 1
11:21
Как проблемы у крупного туроператора повлияют на жителей Алтайского края 0
11:16
Легендарный алтайский фотограф Виктор Садчиков умер на 78-ом году жизни 4
11:12
СМИ: в России изменятся правила регистрации автомобилей 4
11:12
Выставка "Охота и рыболовство Алтая-2018" пройдет в Барнауле 13-22 июля 0
11:03
Барнаульская компания благоустроит пять общественных зон за 65 млн рублей 1
10:51
Жертв и разрушений нет: в Горном Алтае произошло ощутимое землетрясение 0
10:34
Россия приостанавливает пуски с Байконура 13
10:30
Университетский технологический колледж образован в АлтГТУ 0
10:22
Введенный из-за переувлажнения почвы режим ЧС на Алтае отменен 0
10:12
Пещеру в Таиланде после спасения школьников сделают туристическим объектом 1
10:02
Очевидцы: пешехода сбили на "зебре" на Змеиногорском тракте в Барнауле 1
09:48
В Нижнем Новгороде после ливня размыло дороги, построенные к ЧМ-2018 5
09:45
Чем заняться в эти выходные на Алтае 0
09:34
Пропавший барнаульский подросток найден живым 0
09:23
Порошенко пожелал Трампу вернуть Путина "на верный путь" 0
09:12
Загоревшийся торговый павильон в Барнауле тушили шесть человек 0
09:07
В Крыму скончался внук Брежнева 7
08:58
СМИ: коллекторы в 2019 году получат доступ к биометрическим данным россиян 3
08:42
Заторы в четыре балла образовались на дорогах Барнаула утром 11 июля 0
08:22
Франция стала первым финалистом ЧМ-2018 после победы над Бельгией 0
08:17
Цирк детям Алтая - Яровое проводит благотворительную акцию 0
08:10
"Учёба –удовольствие!":Руководитель школы скорочтения о результатах работы 0
08:06
Томенко поручил усилить соцподдержку медиков в Алтайском крае 12
08:00
Весь июль в ТРЦ "Пионер" бесплатные мастер-классы 0
07:50
Перепланированную квартиру со стильным ремонтом продают в Барнауле за 9 млн 6
07:34
Снята судимость с экс-депутата АКЗС Андрея Игошина 0
07:22
День города в Барнауле пройдет без салюта и концерта на площади Сахарова? 26
07:11
Больше не носитель знаний: чего хотят от школы современные дети и родители 8
06:48
Польза и вред ягод: разбираемся в том, что и кому стоит есть, а что нет 2
06:32
Как тают льды: уникальные фотографии Арктики сейчас и 100 лет назад 0
06:17
Жарче +30 и без дождей: прогноз погоды в Алтайском крае на 11 июля 0
06:01
День города в Барнауле совместят с выборами губернатора Алтайского края 4
05:06
Гигантского крокодила весом более полтонны поймали в Австралии 2
04:05
СМИ: съемки приквела "Игры престолов" стартуют осенью 0
03:04
Жертвой крушения самолета в ЮАР стал один человек 0
02:03
Военные Сирии нашли на юге страны американские противотанковые системы 1
01:08
Медсестра из Японии убивала пациентов, опасаясь скорбящих родственников 0
00:05
СМИ: Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.