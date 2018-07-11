Фото: pravdasevera.ru

Повестку встречи временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева уточнили в правительстве региона.

Напомним, ранее стало известно, что врио главы региона вылетел в Москву, чтобы встретиться с главой федерального кабмина.

Эту информацию подтвердили региональные власти, отметив, что во время разговора премьер-министра с врио губернатора будет рассмотрен ряд актуальных задач социально-экономического развития региона, реализация особо значимых инфраструктурных проектов на территории Алтайского края.

Кроме того, Виктор Томенко проинформирует Дмитрия Медведева об итогах работы по устранению последствий наводнения, произошедшего на территории Алтайского края в марте этого года.

В частности, речь пойдет о восстановлении объектов инфраструктуры, а также о реализации программ строительства объектов инженерной защиты от разгула водной стихии.