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Жители Барнаула стали летом больше и чаще записывать своих детей в футбольные школы города на фоне успеха сборной России на домашнем чемпионате мира. В последний раз такой ажиотаж по словам представителей школ наблюдался в 2008 году, когда сборная под руководством Гуса Хиддинка добралась до полуфинала чемпионата Европы.

Как пояснил директор барнаульской футбольной школы Алексея Смертина Евгений Татаринцев, окончательно набор будет произведен только в августе. Сейчас у детей каникулы, а к осени они ощутят всплеск желающих записаться на футбол, при этом сейчас их стали чаще приглашать для проведения мастер-классов по футболу для детей. В последний раз такой интерес к футбольным секциям наблюдался в 2008 году. Традиционно каждый год в школе набирают около 100 детей для занятий, но в этом году их может быть около 200.

Представитель футбольной школы "Динамо-Барнаул" Олег Белозерский отметил, что сейчас окончательно трудно судить о всплеске из-за лета. Дети сейчас либо в лагерях, либо в разъездах. К осени в "Динамо" ожидают всплеск интереса. Уже сейчас родители активно звонят. Особенно вырос интерес на набор детей 2013 года рождения. Группа в составе 32 будущих Смоловых или Черышевых, 2012 года уже сформирована.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля в Москве. Сборная России на турнире показала лучший для себя результат в истории, добравшись до четвертьфинала. Там команда Станислава Черчесова уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.