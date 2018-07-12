Фразу "Я не буду помогать через фонды. Хочу сам помогать семье" сотрудники "Облаков" слышат чуть ли не каждый день. Часто сталкиваются с недоверием, что средства уйдут в никуда. Слышат, видят, но продолжают работать и помогать нуждающимся. Потому что оказать такую поддержку, на которую способны благотворительные фонды, один человек не сможет. Речь идет о профессиональной системной помощи.

Может ли один человек изменить жизнь семьи, оказавшейся в трудной ситуации? Способен ли полностью решить ее проблему? Не закрыть брешь, а по-настоящему вникнуть, понять, почему возникла кризисная ситуация, предоставить всестороннюю помощь — снизить нагрузку на бюджет семьи, решить юридические и социальные вопросы, найти новую работу с подходящим графиком, а может и регулярно поддерживать семью, пока она не встанет на ноги.

Чаще отдельный благотворитель лишь на время может поддержать семью, накормить, одеть, но однажды его ресурсы закончатся, а семья вновь окажется на дне. Проблема, которая кроется где-то внутри и тянет семью вниз, так и останется скрытой.

В фондах над помощью семье обычно работают несколько человек, составляющих команду.

Конечно, в первую очередь мы кормим семью, одеваем, закрываем их наиболее острые материальные потребности, которые мешают их нормальному существованию. Эта та часть работы фонда, которая на виду. Сбор и передача вещей семьям, адресные сборы для оплаты жилья, восстановления документов или элементарного питания в течение короткого времени.

Но параллельно с семьей ведут работу социальный работник, юрист, психолог. Все эти люди помогают семье понять, что послужило причиной тяжелого материального положения и вместе пытаются это изменить. Эта работа невероятно важна для фонда. Ведь главная его задача не просто накормить, а поставить на ноги.

Если бы Марина не обратилась однажды в фонд "Облака", то скорее всего она не нашла бы ни сил, ни средств для обращения в суд за компенсацией морального вреда за потерянное здоровье ее дочери.

В мае прошлого года в семью Марины пришла беда. 21 мая Аня шла домой, счастливая, что ее взяли на новую работу. Но ни вечером, ни за полночь Аня так и не вернулась. На утро вместо дочери домой пришли полицейские и сообщили испуганной матери, что Аню сбил поезд. О том, как это случилось, почти ничего не известно. Уже темнело. Машинист сигналил — Аня в наушниках не слышала. Приехавшие врачи не сразу поверили, что после такого удара можно остаться в живых. Но Аня выжила.

После аварии Аня почти не шевелит ни руками, ни ногами. Из других последствий аварии то, что Аня очень плохо говорит, забывает элементарные слова и вещи. Есть и странности в поведении. Аня словно вернулась в давно забытое детство. Это объяснимо. В больнице у Ани обнаружили гематому, отек мозга, разрыв печени.

Чтобы ухаживать за Аней, Марина уволилась с работы 1 ноября – слишком много времени занимали походы к врачам, прохождение комиссии для оформления инвалидности Ане. На работе всегда помогали Марине, подменяли ее по возможности, отпускали пораньше. Но прохождение комиссии требовало постоянного присутствия и ухода за Аней. На Марине оказалось и воспитание внуков, детей Ани — шестилетней Иры и девятилетнего Миши.

Вынужденно уволившись, Марина сделала все необходимое для скорейшего оформления пенсии по инвалидности, чтобы им с ребятишками и лежачей Аней было на что жить. Но из-за задержки почтой документа о присвоении инвалидности почти на месяц, в декабре семья осталась без средств к существованию. Пенсию должны были выплатить лишь в январе. Марина экономила на всем, старалась покупать только хлеб. Семье нужно было оплатить коммунальные в срок, чтобы не потерять льготу. Денег на это у семьи не было.

И тогда Марина обратилась за помощью в "Облака", чтобы продержаться этот голодный месяц. Тогда, в декабре 2017 года, за один день удалось собрать 7630 рублей для помощи Марине и Ане.

Но на этом помощь фонда не закончилась. Фонд подготовил и подал с семьей иск в суд, решение по которому было вынесено 14 июня этого года. Дело рассматривалось 3,5 месяца. За это время юрист фонда участвовала в 5 судебных заседаниях. Решением суда с ОАО "Российские железные дороги" в пользу Ани были взысканы компенсация морального вреда и сумма утраченного заработка.

Марина Михайловна до настоящего времени постоянно занимается Аней и своими внуками. Зимой состояние Ани ухудшилось, правую сторону парализовало, и Марина до сих пор самостоятельно старается их разрабатывать.

Недавно Ане выдали прогулочную коляску и теперь ее изредка можно вывозить на улицу для прогулок — пандус в подъезде еще только готовят к установке. Марина уже давно занимается его оформлением. С прогулками Ане помогают служители местной церкви — помогают выкатить ее на улицу, иногда вместе с ними гуляют.

Сотрудники социальной защиты оказали помощь Марине в оформлении опеки над внуком. В будущем Ане предстоит пройти еще дополнительную операцию по ренопластике — восстановить форму черепа.

Конечно, сумма, взысканная судом, не решит всех проблем семьи, но сотрудники фонда надеются, что она станет им дополнительной поддержкой к пенсии и пособиям на время реабилитации Ани.

Сегодня фонд "Облака" помогает маленькой Лизе с аутизмом научиться жить среди людей. Мама девочки — Олеся — нашла выход для своей Лизоньки, познакомив ее с удивительными существами – дельфинами. Два года такой терапии помогли Лизе, но чтобы продолжить реабилитацию, девочке нужна помощь.

Каждый год Олеся каждый год с трудом собирает сумму, необходимую для поездки. В первый раз собрать средства помогли знакомые, а следующий год семья для поездки взяла кредит, за который расплачивается до сих пор.



Чтобы продолжить терапию в этом году, семье требуется немалая сумма, которую они не в силах достать. Необходимо 42 000 рублей, чтобы оплатить двухнедельный курс дельфинотерапии.

С помощью наших читателей для Лизы было собрано 4 050 рублей. Осталось собрать 37 950 рублей.



Помочь Лизе и дать маленькой девочке шанс научиться жить среди людей просто. Не бояться ничего и чувствовать себя полноценной.



Реквизиты для пожертвования на оказание помощи Лизе с СМС: "помогаю Лизе":

- Сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда).

- По номеру телефона, привязанного к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

- СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования: 100 руб.

- Если вы хотите отправить средства сразу на юридический счет от физического или юридического лица, пожертвуйте по данным счета: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

- Пожертвовать через официальный сайт фонда: www.fondoblaka.com через кнопку ПОМОЧЬ!

Все средства, поступившие от Вас, передаются на адресные программы фонда в помощь семьям.

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