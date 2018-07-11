Фото: vk.com

Первый канал опубликовал сюжет о барнаульском зоопарке "Лесная сказка". Полутораминутное видео появилось в группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

"Вот и долгожданный репортаж от Первого канала о нашем любимом зоопарке", — гласит подпись к видео.

В сюжете рассказывается о беби-буме в зоопарке. В частности, журналисты говорят о тигрице Багире, у которой появились на свет рекордные для ее вида шесть котят, а также о подросших канадских волчатах, детеныше кенгуру, который скоро вылезет из сумки матери, а также грядущем пополнении у самок европейского благородного оленя.

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Журналисты пообщались с директором зоопарка Сергеем Писаревым и узнали, что в сибирском городе можно в комфортных условиях содержать множество экзотических животных.