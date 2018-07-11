Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Сергей Дугин призвал подрядчика, занимающегося благоустройством Нагорного парка, выполнить максимум работ в условиях хорошей погоды.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, 11 июля руководитель краевой столицы встретился с представителями подрядной организации и проверил ход работ, которые проводятся в парке в рамках третьего этапа благоустройства.

"Действие контракта с подрядчиками заканчивается поздней осенью, но хотелось бы, чтобы барнаульцы смогли оценить результаты работ по благоустройству в парке раньше, пока тепло. Сейчас, когда стоят солнечные дни, нужно по максимуму сделать все земельные и погодозависимые работы", — отметил Сергей Дугин.

Напомним, что благоустройство этой территории в данный момент осуществляет ООО "Диалог".

Как заверила руководитель управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула Светлана Чаузова, ежедневно на объекте трудятся около 80 человек и 8-10 единиц специализированной техники, а работы ведутся с опережением графика.

Сергей Дугин также высказался о последствиях урагана, обрушившегося 23 июня и на территорию Нагорного парка.

"Убирая поросль, погибшие и сильно пострадавшие от урагана деревья, нужно попытаться максимально сохранить оставшиеся. Это – парк, и он должен быть зеленым", — поставил задачу глава города.