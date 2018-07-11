Фото: instagram.com

Актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в популярном сериале "Игра престолов", объявил об официальном завершении съемок последнего сезона саги. Запись появилась в Instagram-аккаунте артиста, пишет РИА Новости.

"Съемки "Игры престолов" официально завершены", — написал актер, сопроводив слова грустным смайлом.

Ранее о завершении съемок в сериале сообщали актрисы Мейси Уильямс (Арья Старк) и Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен).

Предполагается, что последний сезон "Игры престолов" выйдет летом следующего года. Он будет состоять из шести эпизодов продолжительностью более часа каждый. Авторы утверждают, что восьмой сезон станет самым кровавым.

"Игру престолов" снимают с 2011 года по книжной саге "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. На счету сериала 38 премий "Эмми".