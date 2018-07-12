Пятница, 13 Июль, 00:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Спецпроекты

Форум

$ 62,21
€ 72,68
390064
22°
Обь
302см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Город-муравейник: фотопрогулка по новостройкам Барнаула

, ИА "Амител"
Как застраивается столица Алтайского края

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Самым активно застраивающимся районом Барнаула смело можно назвать Индустриальный. За последние годы здесь было построено сразу несколько кварталов, и строительство активно продолжается. 

Фотокорреспондент Amic.ru прогулялась по новым кварталам на Павловском тракте.

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

12.07.2018 06:59
- гость -

Коровники

0  0
12.07.2018 07:00
- гость -

Какой плюс людям от такой застройки?
Переполненные парковки, невозможность попасть в ближайший дет.сад.
Ни одного деревца - только асфальт и многоэтажки.

0  0
12.07.2018 07:08
АБОРИГЕН

Да, к сожалению это так. Ничего хорошего пока в Барнауле не строят, кроме устаревшей многоэтажной микрорайонной застройки.

0  0
12.07.2018 09:39
- гость -

И для кого строят, если население Барнаула активно валит из города?

0  0
12.07.2018 09:59
ГородЗеро

Для колхозников, которые валят в Барнаул в поисках лучшей жизни.

0  0
12.07.2018 10:14
- гость -

А что вы хотите чтобы строили? Особняки что ли? Многим место в этих курятниках приобрести - кабала на всю жизнь.

0  0
12.07.2018 10:21
Владислава

На 12-м фото намеренно завален горизонт. Зачем?

0  0
12.07.2018 10:32
- гость -

На 12-м фото намеренно завален горизонт. Зачем?


происки госдепа и обамы

0  0
12.07.2018 10:33
- гость -

какие здесь все куртуазные и обеспеченные. а мне бы за счастье приобрести однушку в любом из этих домов. когда жить не где как-то иначе рассуждаешь

0  0
12.07.2018 10:37
- гость -

Человейник)

0  0
12.07.2018 11:32
Шурик

Эххх щас бы прикупить ЕВРАДВУШКУ в шлакоблочной одноподъездной двадцатиэтажной башне с 10ю парковочными местами и Солярис в кредит, чтоб все в родном колхозе узнали как я БОГХАТ!!!

0  0
12.07.2018 11:40
месный

понастроили человейников. Случись чё с лифтом - во веселуха топать на верхние этажы, а если ещё несёшь что то ваще капец наслаждение

0  0
12.07.2018 12:31
Гость

Дак, не вопрос - Квартиру с камином и управляемым теплым полом продают в Барнауле за 9,2 млн. В чем протест? В городе есть жилье на любой карман, чем недовольны то, не хотите здесь жить блин в "коровниках" валите в Пензу или в Пермь...

0  0
12.07.2018 12:44
- гость -

Дак, не вопрос - Квартиру с камином и управляемым теплым полом продают в Барнауле за 9,2 млн. В чем протест? В городе есть жилье на любой карман, чем недовольны то


ну прямо на любой. учитывая уровень зарплат

0  0
12.07.2018 12:47
- гость -

12.07.2018 12:31
Вы себя считаете за скот, который можно загнать в бетонный муравейник, платить за него полжизни ипотеку, а то что нет никакой инфраструктуры это фигня, переживем? главное "стабильность". Почему-то люди перестали думать, что может быть лучше

0  0
12.07.2018 13:07
Владислава

12.07.2018 10:32
- гость -
происки госдепа и обамы
-----
Так вопрос к автору фото и его уровню профессионализма. Заваленный горизонт - это не крутой прием, а жуткий моветон. Уж журналист должен это знать.

0  0
12.07.2018 13:18
- гость -

Жуть. Но с новыми налогами, эта жуть - единственный вариант для большинства жителей края. Лучше дом в пригороде(сопоставимо по цене) или таунхаус (оно и дешевле и приятнее). Только, строительные компании, на том, что я предлагаю, не смогут наварить 800-1500 процентов, верно? Для города, показанная в статье застройка - деградация. Идеал, в моем понимании, исходя из того что я видел: центр - 4-9 этажей, жилые массивы - 4-6 или таунхаусы, пригород - частные дома. Ну и да, нужно отменить грабительские налоги и прочие поборы. А в эти дома, я бы предложил переехать самим застройщикам и чиновникам, которые этот ад одобряют.

0  0
12.07.2018 13:39
Гость

Дак, в чем жуть, не жили студентами в общагах, молодой семьей в малосемейках на Сиреневой, так то таунхаус подавай. В каком городе России есть такое доступное жилье, где вы видели, скажите блин ??? Заелись граждане...

0  0
12.07.2018 13:45
Гость

Гость 12.07.2018 12:47 Где живете то, боярин, что скотами людей величаете? Так и до пропаганды социального экстремизма договоритесь.

0  0
12.07.2018 14:23
- гость -

Большинство негативных комментариев вызваны убогими фотографиями.
Стоит сфотографировать то же самое, только красива - оценки сразу будут положительными!

0  0
12.07.2018 14:40
- гость -

Гость 12.07.2018 13:45 Если вы внимательно прочитаете предложение, то увидите, что это не утверждение, а вопрос. Судя по комментариям люди готовы жить "как студенты в общагах" всю жизнь. Тут больше вопрос к людям, которые утверждают такие проекты. А люди от безысходности потом заселяются туда

0  0
12.07.2018 14:44
Для 13:39

Я правильно вас понял? Не жили хорошо, так нечего начинать? Или вы относитесь к тем людям, которые считают: да, это плохие условия для жизни, но это мои плохие условия для жизни? Таунхаусы в городе есть, цены, чаще всего невменяемым, но если знать законы и скооперироваться с единомышленниками или просто поискать, то можно найти неплохие предложения, за разумные деньги. А в том, с позволения сказать, жилье, о котором статья, из положительных качеств - высокоскоростной интернет. Хотя и это уже не всегда плюс и решаемо даже в пригороде. А из минусов: шумоизоляция, постоянный ремонт у соседей, жулики в ТСЖ, отсутствие качественной инфраструктуры, невозможность сделать парковку на всех, без ущерба(да и снимать тоже), для благоустройства дворовой территории и так далее. Список огромен. Да и качество этих домов, оно не самое высокое. А то, что вы всех соседей знать не будете - факт. А это уже безопасность и банально, меньше возможностей в использовании жилья.

0  0
12.07.2018 14:44
- гость -

Гетто на Ускова снова в новостях

0  0
12.07.2018 17:12
- гость -

вообще нет деревьев

0  0
12.07.2018 17:26
- гость -

Зачем деревья, на них нахаляву машину не поставишь

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
00:06
Устроившего резню в пермской школе подростка отправили в психбольницу 0
23:48
Роскомнадзор напомнил операторам связи о запрете пользоваться Telegram 0
23:21
Почти половина россиян гордится игрой сборной на ЧМ-2018 0
23:03
Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме в Барнауле 1
22:52
СМИ узнали о 20-минутной встрече Порошенко и Трампа в Брюсселе 0
22:34
Безвестно пропавший британский болельщик был найден в московской гостинице 0
22:17
Это подарок для экономики: глава Роструда о пожилых предпринимателях 0
21:58
Минтруд допустил изменение схемы индексации пенсий 0
21:36
Американцы рассказали, кого считают лучшим президентом современности 0
21:17
Кабинки для курения могут поставить в Шереметьево осенью 0
20:58
Путин продлил действие продуктового эмбарго 3
20:28
Беспилотник заснял укладку железнодорожных путей к Крымскому мосту 0
20:06
Основатель Papa John's покинул компанию из-за скандала с расизмом 0
19:46
Депутаты Госдумы предложили праздновать в стране День российского футбола 1
19:21
Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО 0
19:08
Коротко о главном: возвращение горячей воды, жара и новостройки Барнаула
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 июля
18:49
Домашняя кошка выкармливает трех котят манула в Новосибирском зоопарке 0
18:29
Голикова рассказала, сколько россиян получают серую зарплату 3
18:04
9 млрд рублей Захарченко перечислили в российский бюджет 3
17:50
Верка Сердючка скоро перестанет существовать 1
17:33
ГОСТ по пожарной безопасности появится в России 0
17:23
Шесть человек госпитализировали после опрокидывания УАЗа в Алтайском крае 0
17:14
Эксперты: пользователям Android угрожает новый троянский вирус Anubis 0
17:02
АлтГУ поднялся в рейтинге центров содействия трудоустройству выпускников 0
16:50
Экс-сотрудника Росреестра в Барнауле осудили за покушение на мошенничество 0
16:32
Штормпредупреждение из-за высокой пожароопасности объявили в Алтайском крае 0
16:24
Аудит выявил в МЧС критическое положение у спасателей и пожарной охраны 1
16:15
Хорватский футболист Вида принес извинения россиянам за свое поведение 2
16:04
О чем мультфильм "Монстры на каникулах-3: Море зовет" и зачем его смотреть 0
15:51
База данных домашних животных появится в Алтайском крае 1
15:40
Пожизненное могут дать жителю Алтая по делу об убийстве четырех человек 0
15:35
"Политех" выпустил первых специалистов по экономической безопасности 2
15:31
Пилот вертолета снял на видео лавовое озеро в Меланезии 0
15:22
Советский Барнаул в фотографиях Виктора Садчикова 10
15:13
Республика солнечных батарей: очередную эко-станцию возводят на Алтае 7
15:04
Велосипедист пытался изнасиловать жительницу Барнаула 10
14:51
Рассказавшую о связи с Трампом порноактрису задержали в США 0
14:34
Виктор Томенко занял второе место в рейтинге сибирских губернаторов 2
14:21
Служба на месте будущего Петропавловского собора прошла в Барнауле 10
14:13
Случай собачьего бешенства зарегистрирован в Горно-Алтайске 0
14:07
Дугин приехал посмотреть на ремонт школы и поручил заделать дыру в заборе 11
13:50
Застрявший в Тюмени алтайский дальнобойщик вернется домой в выходные 3
13:32
Котельное оборудование загорелось в барнаульской промзоне 0
13:24
СМИ: двое детей и мужчина погибли во время пожара в Новосибирской области 0
13:12
Алтайские прокуроры заняли второе место в соревнованиях по ловле рыбы 2
13:03
Общественники нашли дефекты на ремонтируемой улице в центре Барнаула 2
12:51
Бельгийский посол назвал условия для снятия антироссийских санкций 2
12:36
Родившуюся в барнаульском "ДАРе" девочку назвали Дарой 8
12:24
Минтруд пообещал россиянам пенсию до 34 тысяч рублей после реформы 22
12:15
Томенко доложил Медведеву о проблемах Алтая и попросил федеральных средств 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.