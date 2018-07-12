Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Самым активно застраивающимся районом Барнаула смело можно назвать Индустриальный. За последние годы здесь было построено сразу несколько кварталов, и строительство активно продолжается.
Фотокорреспондент Amic.ru прогулялась по новым кварталам на Павловском тракте.
Комментарии
Коровники
Какой плюс людям от такой застройки?
Переполненные парковки, невозможность попасть в ближайший дет.сад.
Ни одного деревца - только асфальт и многоэтажки.
Да, к сожалению это так. Ничего хорошего пока в Барнауле не строят, кроме устаревшей многоэтажной микрорайонной застройки.
И для кого строят, если население Барнаула активно валит из города?
Для колхозников, которые валят в Барнаул в поисках лучшей жизни.
А что вы хотите чтобы строили? Особняки что ли? Многим место в этих курятниках приобрести - кабала на всю жизнь.
На 12-м фото намеренно завален горизонт. Зачем?
На 12-м фото намеренно завален горизонт. Зачем?
происки госдепа и обамы
какие здесь все куртуазные и обеспеченные. а мне бы за счастье приобрести однушку в любом из этих домов. когда жить не где как-то иначе рассуждаешь
Человейник)
Эххх щас бы прикупить ЕВРАДВУШКУ в шлакоблочной одноподъездной двадцатиэтажной башне с 10ю парковочными местами и Солярис в кредит, чтоб все в родном колхозе узнали как я БОГХАТ!!!
понастроили человейников. Случись чё с лифтом - во веселуха топать на верхние этажы, а если ещё несёшь что то ваще капец наслаждение
Дак, не вопрос - Квартиру с камином и управляемым теплым полом продают в Барнауле за 9,2 млн. В чем протест? В городе есть жилье на любой карман, чем недовольны то, не хотите здесь жить блин в "коровниках" валите в Пензу или в Пермь...
Дак, не вопрос - Квартиру с камином и управляемым теплым полом продают в Барнауле за 9,2 млн. В чем протест? В городе есть жилье на любой карман, чем недовольны то
ну прямо на любой. учитывая уровень зарплат
12.07.2018 12:31
Вы себя считаете за скот, который можно загнать в бетонный муравейник, платить за него полжизни ипотеку, а то что нет никакой инфраструктуры это фигня, переживем? главное "стабильность". Почему-то люди перестали думать, что может быть лучше
12.07.2018 10:32
- гость -
происки госдепа и обамы
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Так вопрос к автору фото и его уровню профессионализма. Заваленный горизонт - это не крутой прием, а жуткий моветон. Уж журналист должен это знать.
Жуть. Но с новыми налогами, эта жуть - единственный вариант для большинства жителей края. Лучше дом в пригороде(сопоставимо по цене) или таунхаус (оно и дешевле и приятнее). Только, строительные компании, на том, что я предлагаю, не смогут наварить 800-1500 процентов, верно? Для города, показанная в статье застройка - деградация. Идеал, в моем понимании, исходя из того что я видел: центр - 4-9 этажей, жилые массивы - 4-6 или таунхаусы, пригород - частные дома. Ну и да, нужно отменить грабительские налоги и прочие поборы. А в эти дома, я бы предложил переехать самим застройщикам и чиновникам, которые этот ад одобряют.
Дак, в чем жуть, не жили студентами в общагах, молодой семьей в малосемейках на Сиреневой, так то таунхаус подавай. В каком городе России есть такое доступное жилье, где вы видели, скажите блин ??? Заелись граждане...
Гость 12.07.2018 12:47 Где живете то, боярин, что скотами людей величаете? Так и до пропаганды социального экстремизма договоритесь.
Большинство негативных комментариев вызваны убогими фотографиями.
Стоит сфотографировать то же самое, только красива - оценки сразу будут положительными!
Гость 12.07.2018 13:45 Если вы внимательно прочитаете предложение, то увидите, что это не утверждение, а вопрос. Судя по комментариям люди готовы жить "как студенты в общагах" всю жизнь. Тут больше вопрос к людям, которые утверждают такие проекты. А люди от безысходности потом заселяются туда
Я правильно вас понял? Не жили хорошо, так нечего начинать? Или вы относитесь к тем людям, которые считают: да, это плохие условия для жизни, но это мои плохие условия для жизни? Таунхаусы в городе есть, цены, чаще всего невменяемым, но если знать законы и скооперироваться с единомышленниками или просто поискать, то можно найти неплохие предложения, за разумные деньги. А в том, с позволения сказать, жилье, о котором статья, из положительных качеств - высокоскоростной интернет. Хотя и это уже не всегда плюс и решаемо даже в пригороде. А из минусов: шумоизоляция, постоянный ремонт у соседей, жулики в ТСЖ, отсутствие качественной инфраструктуры, невозможность сделать парковку на всех, без ущерба(да и снимать тоже), для благоустройства дворовой территории и так далее. Список огромен. Да и качество этих домов, оно не самое высокое. А то, что вы всех соседей знать не будете - факт. А это уже безопасность и банально, меньше возможностей в использовании жилья.
Гетто на Ускова снова в новостях
вообще нет деревьев
Зачем деревья, на них нахаляву машину не поставишь