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Американский лидер Дональд Трамп публично раскритиковал Германию за поддержку строительства газопровода "Северный поток-2". Соответствующее заявление прозвучало в ходе визита республиканца в Брюссель, пишет РБК, ссылаясь на Reuters и Bloomberg.

Глава Белого дома отметил, что ему "очень грустно", что Москва будет поставлять газ Берлину за "миллиарды и миллиарды" долларов. Также он назвал ФРГ "заложницей России".

По словам Трампа, Берлин делает уязвимым то, что он избавился от своих угольных заводов и закупает энергоносители в РФ. "Это неприемлемо", — подчеркнул республиканец. По его словам НАТО нужно обратить внимание на данный вопрос.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, с которым встречался в Брюсселе президент США, в ответ заметил, что в блоке есть разногласия по некоторым вопросам, включая строительство "Северного потока-2". "Сила НАТО в том, что, несмотря на эти различия, мы всегда могли объединиться вокруг нашей основной задачи и защищать друг друга", — подчеркнул генеральный секретарь.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность объекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, протяженность — 1,2 тысячи километров.

Согласно планам, "Северный поток-2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.