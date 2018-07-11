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Единороссы обсудят с жителями Алтайского края программу развития региона

, ИА "Амител"
Сейчас проходит сбор предложений в программу "Энергия развития"

Фото: altai-ter.er.ru

Жители Алтайского края смогут принять участие в обсуждении программы "Энергия развития". Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.

"В ближайшее время мы планируем вынести на общественное обсуждение проект программы "Энергия развития" и в течение месяца в городах и районах края провести общественные обсуждения тематических блоков программы. Призываю всех присоединяться к созданию стратегического плана развития нашего региона. Нам важно мнение каждого жителя Алтайского края", — прокомментировал Романенко.

Программа "Энергия развития" — программа, создание которой инициировал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Именно по ней он намерен работать в случае своего избрания на пост главы региона. Составляют программу эксперты из разных отраслей: АПК, наука, образование, промышленность, а также общественники и молодежь.

Кроме того, свои предложения могут направлять и жители региона.

"Работа по подготовке программы развития Алтайского края началась в июне. На форуме "Алтайский край. Энергия развития", прошедшем в Благовещенке, Рубцовске, Бийске и Барнауле, все желающие могли заполнить бюллетени, и внеси свои предложения по развитию края. Предложений поступило много — более 1,5 тысяч. Надо сказать, что многие из них действительно дельные, и достойны того, чтобы быть включёнными программу", — сказал Александр Романенко.

В начале недели в Барнауле прошло первое совещание рабочей группы по подготовке программы.

"Эксперты рабочей группы проанализируют каждое поступившее предложение", — заверил Романенко.

Предложения принимаются в региональном штабе кандидата в губернаторы Алтайского края Виктора Томенко по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4 этаж. Режим работы: 9 до 18.00 в рабочие дни, и с 9 до 15.00 в субботу. О своих предложениях также можно сообщить по телефону: 88006001202, либо прислать их на электронный адрес: razvitie_22@mail.ru.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.07.2018 17:11
- гость -

Бесплотинные ГЭС будем строить?

0  0
11.07.2018 17:22
- гость -

Надо конечно,всем принять участие в формировании этой программы.

0  0
11.07.2018 17:22
- гость -

Очень удобная вещь. Ведь большинство людей напишут свои предложения по развитию

0  0
11.07.2018 17:22
Ольга

Единороссы никогда плохого не придумывают,пусть обсуждают. Надеемся на улучшение края!!!

0  0
11.07.2018 17:24
алинка

Теперь услышат еще больше предложений и проблем края и приступят к их решению

0  0
11.07.2018 17:28
Андрей

Уже отправил свое предложение, жду ответа

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