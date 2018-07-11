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Группа депутатов от партии "Самопомощь" зарегистрировала в Раде законопроект о денонсации договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Накануне проект передали на рассмотрение Рады, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение на сайте парламента.

Авторы инициативы потребовали от главы Украины "срочно подать в Верховную раду проект закона о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. А также в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи закона Украины о Национальной безопасности Украины обратиться с посланием к Раде по внутреннему и внешнему состоянию Украины в связи со строительством моста через Керченский пролив и агрессивными действиями РФ в Азовском море".

В данный момент текст документа и пояснительная записка к нему на сайте парламента страны отсутствуют.

Агентство напоминает, что договор между странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой. На основании соглашения, которое вступило в силу 23 апреля 2004 года, страны определили статус Азовского моря и Керченского пролива, признав их своими исторически внутренними водами.

В договоре также прописаны возможности передвижения по акватории торговых судов и военных кораблей, российско-украинское сотрудничество, включая совместную деятельность в области судоходства. Любые связанные с договором споры было решено определять "путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами".