Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Дожди и грозы вернутся в Алтайский край в четверг, 12 июля. При этом в регионе продолжается период аномальной жары.

"Местами в западных и южных районах кратковременный дождь, гроза", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +27...+32 градуса. Ветер будет северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров.

В Барнауле, согласно прогнозу, будет без осадков. Дневные температуры в краевой столице составят +28...+30 градусов. Ветер северо-восточный, 8-13 метров в секунду.