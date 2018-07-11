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В Кремле подтвердили, что российский лидер Владимир Путин встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, когда тот посетит Россию в рамках финала чемпионата мира по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

"Контакты будут обязательно", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее французские СМИ сообщили, что Макрон с супругой приедет на финал мундиаля, который продет в Москве в воскресенье, 15 июля.

Днем ранее президент Франции присутствовал на полуфинальном матче в Санкт-Петербурге между французской и бельгийской сборными. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французов, в третий раз в истории пробившихся в финал ЧМ.