Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров продают в Барнауле на Змеиногорском тракте за 9,2 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится на восьмом этаже кирпичной высотки.

"В квартире никто не жил. Был сделан дорогой дизайнерский ремонт. Продается вместе с техникой и мебелью. Два санузла , гардеробная комната", — отмечает автор объявления.

В зале установлены панорамные окна. Имеется камин. Из зала открывается вид на лес.

Также в квартире обустроены регулируемые теплые полы . Имеется система видеонаблюдения. Во дворе есть крытый паркинг.