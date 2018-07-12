Проблема раковых заболеваний в наши дни стоит особенно остро, в связи с этим в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре "ДАР" состоялась лекция, в ходе которой специалист Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии Светлана Роговская ответила на вопросы Amic.ru.

- Светлана Ивановна, можете ли вы сравнить ситуацию, связанную с раком матки в стране и Алтайском крае. Насколько остро этот вопрос стоит у нас?

- У нас в стране ситуация с раковыми заболеваниями очень плачевная и частота выявления различных заболеваний повышается. Особенно у женщин в отношении органов репродуктивной системы, но Алтайский край очень неплохо выглядит. Здесь грамотные доктора. Основная проблема и женщин, и мужчин в том, что многие не приходят к врачу своевременно, чтобы сделать анализы, которые помогают выявить рак на начальной стадии.

- Вы говорите о том, что проблема серьезная, но, выступая перед коллегами, все-таки оптимистичны. Это означает, что все реально и лечение возможно?

- Да, рак сегодня — это вообще не приговор. Современные технологии настолько шагнули вперед, что вылечиваются практически все виды рака, но надо понимать, что они должны быть выявлены на ранней стадии, когда еще излечимы. Если человек обратился к врачу, когда опухоль уже разлагающаяся, то лечить его уже, как правило, поздно. Поэтому раз в год бывайте у врача обязательно, и тогда вы имеете практически стопроцентную гарантию избежать эту болезнь.

- Какая самая яркая симптоматика болезни? Что должно заставить человека обратиться к доктору?

- Во-первых, всё зависит от локализации: где онкологическое заболевание располагается. Если говорить о всём организме, он, конечно, реагирует на опухоль симптомами интоксикации: человек будет чувствовать слабость, подавленность, раздражительность, у него будет отсутствовать аппетит, он будет плохо спать. Как только это возникает, нужно обращаться к врачу. А если мы говорим о болезнях репродуктивной системы женщин, то у них заболевание проявляется в аномальной менструации и сильных кровотечениях. Если у женщины наблюдаются кровянистые выделения после полового контакта — это плохой признак, надо бежать к врачу. Раз в год, дамы должны ходить к врачу, делать ультразвуковое исследование органов, маммографию и мазок на цитологические клетки шейки матки — это все позволит избежать очень многих проблем.

- Я знаю, что у вас есть проект "Онкопатруль". Как давно он запущен и как вы сами оцениваете его эффективность?

- Проект "Онкопатруль" для женщин в России существует с 2015 года. Он был инициирован российской ассоциацией по генитальным инфекциям неоплазии (РАГИН). К нашему всероссийскому проекту моментально присоединились не только журналисты, но и более 30 институтов и общественных организаций. Это ещё и благотворительный, просветительский проект от профессоров. Мы знаем,что сегодня огромное значение в нашей жизни играет интернет: многие пытаются найти там информацию, но от кого они ее получают? На проекте "Онкопатруль" можно прочитать настиящие советы от профессоров. А вопросы люди могут задавать через соцсети.

- Вы познакомились с деятельностью центра "ДАР", как вы оцениваете учреждение и его работников?

Ничего кроме восхищения центр не вызывает. Во-первых, я знаю здесь очень многих докторов, это высококвалифицированные врачи, причем по человеческим качествам — это высочайшие профессионалы и высочайшие личности. Меня потрясает дизайнерское оформление центра. Здесь просто хочется находиться. Когда я вошла в актовый зал, где проводятся конференции, я была потрясена уютом. Здесь все сделано в душой и любовью. Конечно, центр "ДАР" участвует в "Онкопатруле" достаточно активно, например, мы часто получает статьи от профессора Молчановой. Мы желаем центру процветания, чтобы как можно больше женщин здесь рожали здоровых детей.

Оксана Колбасова