Пятница, 13 Июль, 00:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Спецпроекты

Форум

$ 62,21
€ 72,68
390064
22°
Обь
302см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

"Рак - не приговор": онколог Светлана Роговская о перспективах лечения

, ИА "Амител"
Насколько остра в Алтайском крае ситуация с раковыми больными: эксперт делится своими наблюдениями

Проблема раковых заболеваний в наши дни стоит особенно остро, в связи с этим в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре "ДАР" состоялась лекция, в ходе которой специалист Российской ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии Светлана Роговская ответила на вопросы Amic.ru.

- Светлана Ивановна, можете ли вы сравнить ситуацию, связанную с раком матки в стране и Алтайском крае. Насколько остро этот вопрос стоит у нас?

- У нас в стране ситуация с раковыми заболеваниями очень плачевная и частота выявления различных заболеваний повышается. Особенно у женщин в отношении органов репродуктивной системы, но Алтайский край очень неплохо выглядит. Здесь грамотные доктора. Основная проблема и женщин, и мужчин в том, что многие не приходят к врачу своевременно, чтобы сделать анализы, которые помогают выявить рак на начальной стадии.

- Вы говорите о том, что проблема серьезная, но, выступая перед коллегами, все-таки оптимистичны. Это означает, что все реально и лечение возможно?

- Да, рак сегодня — это вообще не приговор. Современные технологии настолько шагнули вперед, что вылечиваются практически все виды рака, но надо понимать, что они должны быть выявлены на ранней стадии, когда еще излечимы. Если человек обратился к врачу, когда опухоль уже разлагающаяся, то лечить его уже, как правило, поздно. Поэтому раз в год бывайте у врача обязательно, и тогда вы имеете практически стопроцентную гарантию избежать эту болезнь.

- Какая самая яркая симптоматика болезни? Что должно заставить человека обратиться к доктору?

- Во-первых, всё зависит от локализации: где онкологическое заболевание располагается. Если говорить о всём организме, он, конечно, реагирует на опухоль симптомами интоксикации: человек будет чувствовать слабость, подавленность, раздражительность, у него будет отсутствовать аппетит, он будет плохо спать. Как только это возникает, нужно обращаться к врачу. А если мы говорим о болезнях репродуктивной системы женщин, то у них заболевание проявляется в аномальной менструации и сильных кровотечениях. Если у женщины наблюдаются кровянистые выделения после полового контакта — это плохой признак, надо бежать к врачу. Раз в год, дамы должны ходить к врачу, делать ультразвуковое исследование органов, маммографию и мазок на цитологические клетки шейки матки — это все позволит избежать очень многих проблем.

- Я знаю, что у вас есть проект "Онкопатруль". Как давно он запущен и как вы сами оцениваете его эффективность?

- Проект "Онкопатруль" для женщин в России существует с 2015 года. Он был инициирован российской ассоциацией по генитальным инфекциям неоплазии (РАГИН). К нашему всероссийскому проекту моментально присоединились не только журналисты, но и более 30 институтов и общественных организаций. Это ещё и благотворительный, просветительский проект от профессоров. Мы знаем,что сегодня огромное значение в нашей жизни играет интернет: многие пытаются найти там информацию, но от кого они ее получают? На проекте "Онкопатруль" можно прочитать настиящие советы от профессоров. А вопросы люди могут задавать через соцсети.

- Вы познакомились с деятельностью центра "ДАР", как вы оцениваете учреждение и его работников?

Ничего кроме восхищения центр не вызывает. Во-первых, я знаю здесь очень многих докторов, это высококвалифицированные врачи, причем по человеческим качествам — это высочайшие профессионалы и высочайшие личности. Меня потрясает дизайнерское оформление центра. Здесь просто хочется находиться. Когда я вошла в актовый зал, где проводятся конференции, я была потрясена уютом. Здесь все сделано в душой и любовью. Конечно, центр "ДАР" участвует в "Онкопатруле" достаточно активно, например, мы часто получает статьи от профессора Молчановой. Мы желаем центру процветания, чтобы как можно больше женщин здесь рожали здоровых детей.

Оксана Колбасова


Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

12.07.2018 09:29
- гость -

в 70% случаев лечение рака это просто мучения пациента и превращение его в живого трупа...

0  0
12.07.2018 10:24
- гость -

Что он не приговор можно будет говорить, когда врачи научатся диагностике и будут внимательны к людям, иногда просто не слушают.

0  0
12.07.2018 11:10
- гость -

Не в Даре нужно такие лекции читать,а в корпусе онкодиспансера на Матросова....Тогда все иллюзии быстро улетучатся(((((

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
00:06
Устроившего резню в пермской школе подростка отправили в психбольницу 0
23:48
Роскомнадзор напомнил операторам связи о запрете пользоваться Telegram 0
23:21
Почти половина россиян гордится игрой сборной на ЧМ-2018 0
23:03
Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме в Барнауле 1
22:52
СМИ узнали о 20-минутной встрече Порошенко и Трампа в Брюсселе 0
22:34
Безвестно пропавший британский болельщик был найден в московской гостинице 0
22:17
Это подарок для экономики: глава Роструда о пожилых предпринимателях 0
21:58
Минтруд допустил изменение схемы индексации пенсий 0
21:36
Американцы рассказали, кого считают лучшим президентом современности 0
21:17
Кабинки для курения могут поставить в Шереметьево осенью 0
20:58
Путин продлил действие продуктового эмбарго 3
20:28
Беспилотник заснял укладку железнодорожных путей к Крымскому мосту 0
20:06
Основатель Papa John's покинул компанию из-за скандала с расизмом 0
19:46
Депутаты Госдумы предложили праздновать в стране День российского футбола 1
19:21
Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО 0
19:08
Коротко о главном: возвращение горячей воды, жара и новостройки Барнаула
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 июля
18:49
Домашняя кошка выкармливает трех котят манула в Новосибирском зоопарке 0
18:29
Голикова рассказала, сколько россиян получают серую зарплату 3
18:04
9 млрд рублей Захарченко перечислили в российский бюджет 3
17:50
Верка Сердючка скоро перестанет существовать 1
17:33
ГОСТ по пожарной безопасности появится в России 0
17:23
Шесть человек госпитализировали после опрокидывания УАЗа в Алтайском крае 0
17:14
Эксперты: пользователям Android угрожает новый троянский вирус Anubis 0
17:02
АлтГУ поднялся в рейтинге центров содействия трудоустройству выпускников 0
16:50
Экс-сотрудника Росреестра в Барнауле осудили за покушение на мошенничество 0
16:32
Штормпредупреждение из-за высокой пожароопасности объявили в Алтайском крае 0
16:24
Аудит выявил в МЧС критическое положение у спасателей и пожарной охраны 1
16:15
Хорватский футболист Вида принес извинения россиянам за свое поведение 2
16:04
О чем мультфильм "Монстры на каникулах-3: Море зовет" и зачем его смотреть 0
15:51
База данных домашних животных появится в Алтайском крае 1
15:40
Пожизненное могут дать жителю Алтая по делу об убийстве четырех человек 0
15:35
"Политех" выпустил первых специалистов по экономической безопасности 2
15:31
Пилот вертолета снял на видео лавовое озеро в Меланезии 0
15:22
Советский Барнаул в фотографиях Виктора Садчикова 10
15:13
Республика солнечных батарей: очередную эко-станцию возводят на Алтае 7
15:04
Велосипедист пытался изнасиловать жительницу Барнаула 10
14:51
Рассказавшую о связи с Трампом порноактрису задержали в США 0
14:34
Виктор Томенко занял второе место в рейтинге сибирских губернаторов 2
14:21
Служба на месте будущего Петропавловского собора прошла в Барнауле 10
14:13
Случай собачьего бешенства зарегистрирован в Горно-Алтайске 0
14:07
Дугин приехал посмотреть на ремонт школы и поручил заделать дыру в заборе 11
13:50
Застрявший в Тюмени алтайский дальнобойщик вернется домой в выходные 3
13:32
Котельное оборудование загорелось в барнаульской промзоне 0
13:24
СМИ: двое детей и мужчина погибли во время пожара в Новосибирской области 0
13:12
Алтайские прокуроры заняли второе место в соревнованиях по ловле рыбы 2
13:03
Общественники нашли дефекты на ремонтируемой улице в центре Барнаула 2
12:51
Бельгийский посол назвал условия для снятия антироссийских санкций 2
12:36
Родившуюся в барнаульском "ДАРе" девочку назвали Дарой 8
12:24
Минтруд пообещал россиянам пенсию до 34 тысяч рублей после реформы 22
12:15
Томенко доложил Медведеву о проблемах Алтая и попросил федеральных средств 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.