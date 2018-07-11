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Новости

Медведев сменил главу Росалкогольрегулирования

, ИА "Амител"
Прежний глава ушел в отставку по собственному желанию

Фото: top.st

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев снял Игоря Чуяна с должности руководителя Росалкогольрегулирования. Об этом пишет "Коммерсант".

Подчеркивается, что Чуян, занимавший этот пост с 19 января 2009 года, ушел в отставку по собственному желанию.

Его место займет Игорь Алешин, который с 21 декабря 2009 года являлся гендиректором федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт".

РБК отмечает, что Росалкогольрегулирование было создано 31 декабря 2008 года. С января 2016 года служба подведомственна Минфину. Она получила все функции по контролю за производством и оборотом спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, которые ранее были распределены между рядом министерств. Чуян возглавил службу сразу после его создания.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.07.2018 18:56
М

Не пошёл ЕГАИС? )))

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