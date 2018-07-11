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Новости

Военачальник из Эстонии рассказал, как "победит" армию России

, ИА "Амител"
По словам военного, эстонцы в случае наступления русских перережут им линии коммуникации и снабжения

Фото: defence.ru

Командующий силами спецназначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги рассказал, как "победит" армию России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

"Это вопрос постоянно вызывает дискуссии. Например, что русские дойдут до Таллина за два дня. Может быть. Но всю Эстонию они за два дня не получат", — рассказал Юхтеги, добавив, что эстонцы перережут россиянам в Таллине линии коммуникации, снабжения и "все остальное". "Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают это", — заключил военачальник.

Полковник считает, что сдерживание РФ требует участия не только военных, но и каждого эстонца. Он отметил, что людям пытаются объяснить, что "сопротивление во время войны начинается сегодня". Отряд спецназначения Сил обороны пытается научить людей, "что делать, если что-то случится".

Агентство отмечает, что данный отряд был создан 8 мая 2008 года. В конце 2012 года эстонское правительство приняло законопроект, которым было утверждено создание отдельного подразделения спецназначения, получившее в августе 2014 года статус командования специальными операциями.

Ранее экс-президент Эстонии Тоомас Генрик Ильвес заявлял, что Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом, Томском и Омском в том случае, если соберется атаковать Эстонию.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.07.2018 19:36
- гость -

Да уж, точно. Всем дадут гражданство Эстонии и Евросоюза

0  0
11.07.2018 23:24
Трутень

Абсолютно неправильная тактика, если они отрубят русским коммуникации, то те встанут с дивана, им нечего будет делать и все пойдут воевать.

0  0
12.07.2018 08:21
гость

в случае наступления русских

Больной, ...

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