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Делегация РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула зал заседаний из-за грубого нарушения регламента при голосовании. Об этом пишет RT, ссылаясь на заявление вице-спикера Госдумы, главы делегации Петра Толстого.
"Российская делегация считает, что отсутствие ряда депутатов — авторов резолюций, которые направлены против нашей страны, не было надлежащим образом оформлено, как это предусмотрено регламентом", — приводит издание слова парламентария.
Толстой отметил, что представитель Грузии Георгий Церетели "в издевательской манере" говорил о том, что его могут "уведомить почтовым голубем, с помощью мессенджеров и так далее об отсутствии депутатов".
Депутат отметил, что это грубое нарушение регламента, "ставящее под сомнение смысл и количество легитимных подписей под резолюцией".
Толстой добавил, что делегация РФ не позволит оскорблять себя и страну при помощи "таких псевдорегламентных трюков, которые допускает господин Церетели".
Комментарии
Да кто тодбко на нас плюнуть не хочет, окромя ленивого.
11.07.2018 20:02
- гость -
Если кто-то плюнет в Россию, Россия утрётся. Если Россия плюнет в кого-то - он утонет.
Продолжааем платить им взносы?