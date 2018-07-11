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Делегация РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула зал заседаний из-за грубого нарушения регламента при голосовании. Об этом пишет RT, ссылаясь на заявление вице-спикера Госдумы, главы делегации Петра Толстого.

"Российская делегация считает, что отсутствие ряда депутатов — авторов резолюций, которые направлены против нашей страны, не было надлежащим образом оформлено, как это предусмотрено регламентом", — приводит издание слова парламентария.

Толстой отметил, что представитель Грузии Георгий Церетели "в издевательской манере" говорил о том, что его могут "уведомить почтовым голубем, с помощью мессенджеров и так далее об отсутствии депутатов".

Депутат отметил, что это грубое нарушение регламента, "ставящее под сомнение смысл и количество легитимных подписей под резолюцией".

Толстой добавил, что делегация РФ не позволит оскорблять себя и страну при помощи "таких псевдорегламентных трюков, которые допускает господин Церетели".