Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин прибыл на Валаам в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства вновь посетил монастырь, являющийся одним из самых почитаемых в стране.

По прибытию в монастырь президент посетил литургию, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Там же президент принял таинство причастия и пообщался с прихожанами, поздравив их с праздником.

После богослужения Путин прогулялся по территории монастыря вместе с главой РПЦ.

Агентство отмечает, что президент регулярно приезжает на Валаам. В минувшем году он также побывал на молебне в праздничный день.