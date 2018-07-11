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Ставропольские курорты в мае-июне посетили 85 тысяч человек, из которых курортный сбор в размере 50 рублей в сутки заплатили 72,8 тысячи туристов. При этом 2,5 тысяч человек (3% отдохнувших) платить курортный сбор отказались. Еще 9,7 тысяч отдыхающих оказались льготниками, пишет РБК, ссылаясь на начальника отдела контроля собираемости курортного сбора краевого Минтуризма Владислава Предыбайло.

По его словам, отказались платить сбор в частности, ряд граждан, которых нельзя привлечь к административной ответственности,— "люди в погонах, судьи, прокуроры, депутаты". Среди отказавшихся платить курортный сбор также были иностранцы, которые, как заявил чиновник, "сбегают в надежде, что за границей их никто не достанет", а также несколько россиян, надеющихся "на авось" и думающих, что их не будут привлекать к ответственности.

Отметим, что всего за два месяца общая сумма взносов за отдых составила порядка 38 миллионов рублей.

Закон о курортном сборе вступил в силу 1 мая. Взносы могут собирать с туристов в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. На Ставрополье, в частности, турплату ввели в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске.